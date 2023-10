All’Auditorium Aruba la 78^ Assemblea Pubblica di Confartigianato Imprese Bergamo, evento il 14 ottobre

“Digit@rtigiano: la sfida della digitalizzazione nell’artigianato”

78^ Assemblea Pubblica di Confartigianato Imprese Bergamo

sabato 14 ottobre 2023

ore 9.00

Il tradizionale appuntamento statutario di confronto istituzionale della principale Organizzazione dell’artigianato bergamasco, e fra le prime in Italia, quest’anno avrà al centro la tematica della digitalizzazione delle imprese artigiane e per questo motivo verrà organizzato in un luogo simbolo dell’innovazione digitale, l’Auditorium all’interno dell’innovativo Global Cloud Data Center di Aruba (via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro – BG), il più grande Data Center Campus d’Italia.

A che punto sono oggi le imprese artigiane in tema di digitalizzazione? Come coniugare in maniera virtuosa artigianalità e digitalizzazione? Quali sono i vantaggi e le opportunità per le imprese e per l’economia? Quali le azioni che le istituzioni devono mettere in campo per aiutare gli artigiani in questa transizione?

Queste sono solo alcune delle domande sulle quali il presidentedi Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini chiamerà i presenti ad una riflessione comune nel corso dell’evento, al quale è stato invitato anche il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, su un tema che rientra nella transizione digitale avviata dalla Comunità Europea .

Non mancheranno i saluti e gli interventi delle autorità, oltre che dei presidenti dei tre Movimenti Donne, Giovani e Anziani di Confartigianato Imprese Bergamo.

Momento importante sarà anche la presentazione, a cura del direttore Stefano Maroni, del Bilancio Sociale 2022 realizzato dall’Organizzazione di via Torretta, che riportae illustra l’intensa attività di rappresentanza e assistenza alle imprese, nonché tutte le iniziative, gli eventi e le manifestazioni realizzati e promossi dall’Associazione durante l’anno, a beneficio degli associati, del comparto artigiano e dell’economia bergamasca nel suo complesso.

Le conclusioni saranno infine affidate al segretario generale di Confartigianato Imprese nazionale, Vincenzo Mamoli.

Per partecipare all’Assemblea Pubblica è necessario confermare la presenza compilando il modulo di prenotazione sul sito di Confartigianato Bergamo (https://confartigianatobergamo.it/78-assemblea-pubblica-di-confartigianato-bergamo/).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Generale (Tel. 035 274.332; e-mail: segreteriagenerale@artigianibg.com).