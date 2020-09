“Algorithmic Accountability”. Il 24 settembre il nuovo webinar della Fub

Il 24 settembre alle 17:00 nuovo webinar della Fondazione Ugo Bordoni dal titolo 'Algorithmic Accountability, Affidabilità e responsabilità degli algoritmi'. Scopri come partecipare.

Possiamo fidarci delle decisioni prese da un algoritmo?

Come funziona il processo decisionale dell’intelligenza artificiale?

Le decisioni prese in automatico da una macchina sono davvero affidabili?

Quali garanzie abbiamo sulla trasparenza di scelte prese in modo autonomo e a volte discriminatorio da una macchina?

Quali metodologie sono state sviluppate per verificare il corretto funzionamento degli algoritmi?

Questi sono soltanto alcuni dei temi oggetto del prossimo FUBINAR (webinar online) organizzato dalla Fondazione Ugo Bordoni (FUB) in programma il prossimo 24 settembre dal titolo “Algorithmic Accountability‘’.

Un argomento, l’affidabilità degli algoritmi, sempre più centrale in un contesto nel quale sempre più numerose sono le decisioni prese in autonomia da sistemi di Intelligenza Artificiale nei più svariati ambiti delle nostre vite.

Dalla sanità alle assicurazioni, passando per l’erogazione dei mutui e il mercato del lavoro, fino ad arrivare alla profilazione pubblicitaria e alla lotta all’evasione fiscale.

La presenza degli algoritmi alla base di decisioni sempre più strategiche per la nostra società è sempre più pervasiva, tanto da interessare anche l’individuazione di immigrati illegali, la gerarchizzazione degli interventi delle forze dell’ordine e la risoluzione di controversie legali.

Il tema dell’accountability degli algoritmi si pone con particolare forza per decisioni prese in ambito amministrativo e giudiziario, dove il carattere pubblico delle istituzioni deve seguire i principi di responsabilità, di trasparenza e di non discriminazione.

Programma

Introduce

Antonio Sassano, Presidente, Fondazione Ugo Bordoni

Keynote

Joshua J. Kroll, Naval Postgraduate School di Monterey, CA

Interventi

Fabio Bassan , Università di Roma Tre

, Università di Roma Tre Giovanna De Minico , Università di Napoli “Federico II” e Comitato scientifico FUB

, Università di Napoli “Federico II” e Comitato scientifico FUB Giuseppe Francesco Italiano , Università Luiss “Guido Carli”

, Università Luiss “Guido Carli” Stefano Quintarelli, European Artificial Intelligence High Level Group

Modera

Marco Bianchi, Ricercatore, Fondazione Ugo Bordoni

Come partecipare al webinar FUB

Per partecipare inviare una email a eventi@supercom.it