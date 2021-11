‘Aldo, Giovanni e Giacomo: abbiamo fatto 30’, in HD su tivùsat

In occasione del trentennale dal debutto del trio comico più famoso del Paese, Nove ha organizzato un evento speciale in cui Aldo, Giovanni e Giacomo raccontano i loro 30 anni di carriera.

Nove festeggia il 30esimo anniversario alla carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo, il trio comico di attori, sceneggiatori e registi teatrali e televisivi più amato d’Italia.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere su: “Aldo, Giovanni e Giacomo: abbiamo fatto 30”. Di cosa si tratta, chi conduce, quando va in onda e dove vedere lo speciale in tv.

Di cosa si tratta

In occasione del trentennale dal debutto del trio comico più famoso del Paese, Nove ha organizzato un evento speciale in cui Aldo, Giovanni e Giacomo, guidati da un conduttore e amico, raccontano i loro 30 anni di carriera. Per l’occasione, dunque, i tre attori sono protagonisti di un’intervista-show in cui raccontano segreti e retroscena di 30 anni di televisione, cinema e teatro insieme, dagli esordi fino ai recenti successi.

Sarà dunque uno spettacolo all’insegna delle risate, dell’improvvisazione e dei retroscena inediti accumulati dai tre in oltre 30 anni di TV, cinema e teatro. Ad accompagnarli dal vivo ci sarà la musica della grande orchestra The Good Fellas. Lo show televisivo è una produzione Agidi Due.

Il conduttore

Ad accompagnare Aldo, Giovanni e Giacomo in questa avventura speciale, ci sarà il loro caro amico Arturo Brachetti: artista, showteller e leggenda dell’arte teatrale del trasformismo acclamato in tutto il mondo, nonché regista di tutti i loro spettacoli teatrali. Brachetti intervisterà il trio comico per ripercorrere la loro carriera con filmati e racconti esclusivi, dagli esordi fino a oggi.

Quando in tv

Dove vedere lo speciale “Aldo, Giovanni e Giacomo: abbiamo fatto 30” è ormai chiaro: sarà il canale Nove di Discovery+ (disponibile in HD su tivùsat) a trasmettere il programma evento.

Il primo appuntamento è stata domenica 21, il secondo sarà domenica 28 novembre, alle ore 21:25.

Per scoprire tutte le novità prossimamente in arrivo in tv, continuate a seguire gli aggiornamenti di Tivù La Guida.