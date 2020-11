Al via partnership tra Now Tv e Qlash per nel settore eSports

Le attività prenderanno il via con un torneo che avrà inizio il 5 dicembre e presenterà quattro fasi di qualificazione che si svolgeranno dal 5 al 16 dicembre e dalle quali usciranno gli 8 finalisti. Solo in Italia si contano circa 1,4 milioni di appassionati di eSports e di gaming

NOW TV, il servizio in streaming targato Sky, e QLASH eSports, annunciano la loro partnership nel mondo eSports. NOW TV è la prima piattaforma OTT ad investire nel mondo eSports e sostenere l’evoluzione del gaming in Italia.

NOW TV propone un’offerta ricca di contenuti live e on demand come lo sport, il cinema, le serie TV e gli show di Sky.

QLASH è una delle principali organizzazioni mondiali di eSports a cui è stato recentemente conferito il titolo di miglior team italiano dell’anno 2020. Una società la cui missione è costruire e supportare la comunità di gioco ed eSports a livello globale e locale.

L’obiettivo della partnership è quello di catturare l’attenzione del pubblico attraverso una delle passioni più trainanti della Gen Z e Millennial.

Solo in Italia si contano circa 1,4 milioni di appassionati di eSports e di gaming, la maggior parte di età compresa tra 18 e 34 anni. Si tratta di un pubblico intelligente, affamato di contenuti e particolarmente attento a ciò che i brand comunicano e soprattutto a come agiscono in questo settore.

NOW TV è main sponsor della maglia di QLASH che sarà rilasciata all’interno di FIFA. Da oggi (30/11) al 6 dicembre ci sarà la possibilità di riscattare la maglia QLASH in edizione limitata da utilizzare nella modalità FUT (Fifa Ultimate Team): la modalità più utilizzata del videogioco FIFA che permette ad ogni giocatore di “creare” la sua squadra e scartare pacchetti virtuali all’interno dei quali trova giocatori, magliette e stadi.

Le attività prenderanno il via con un torneo che avrà inizio il 5 dicembre e presenterà quattro fasi di qualificazione che si svolgeranno dal 5 al 16 dicembre e dalle quali usciranno gli 8 finalisti (due per fasi). Tra i premi in palio per i finalisti, il primo classificato diventerà il giocatore ufficiale NOWTVxQLASH.

Il torneo sarà gestito direttamente nell’app di QLASH e le qualificazioni e le finali verranno trasmesse in streaming su Twitch.

Grande spazio sui social media con un’ampia campagna digitale volta a fornire contenuti rilevanti e coinvolgenti a tutti gli appassionati di eSports.

NOW TV avrà il proprio spazio nella QLASH House, una delle più grandi case di gioco eSports del mondo. Una speciale zona di streaming, dedicata a tutto ciò che riguarda gli eSports, interviste con i giocatori e gaming live.

NOW TV muove i primi passi nel mondo del gaming, attraverso questa partnership realizzata grazie alla costante attenzione alle nuove tendenze del mercato di Wavemaker e alla consulenza specializzata di GroupM ESP – Entertainment & Sports Partnerships – business unit di GroupM dedicata allo Sport Marketing.

Tra i protagonisti del progetto anche la concessionaria di pubblicità Abu Media, che tramite la sua unit di eSports, offre la possibilità di partnership con QLASH e altre realtà di questo settore.

Con questa partnership NOW TV mostrerà alla community che non sarà solo storyteller, ma soprattutto storymaker.