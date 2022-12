Al via da oggi la campagna social di NOW con protagonista Iginio Massari

Questo Natale il Maestro Iginio Massari ha ricevuto una proposta insolita: realizzare un “Cinepanettone”. L’artefice della richiesta è NOW, il servizio di streaming ha scelto il grande Maestro della pasticceria italiana, come volto della sua nuova campagna social. A nulla sono valse le obiezioni del Maestro di non saper recitare: il “Cinepanettone” di NOW, infatti, non è altro che un’elegante box che contiene l’iconico Panettone di Iginio Massari e un Pass Cinema NOW, che consente di godere del cinema e l’intrattenimento della piattaforma.

L’attività ha avuto inizio nei giorni scorsi con un video teaser, in cui è stata annunciata la collaborazione tra NOW e Iginio Massari, diffuso sugli account Instagram e Tik Tok di NOW (@nowtvit) e sull’account Instagram del Maestro Massari (@iginio.massari). È poi proseguita oggi, quando è stato svelato il “Cinepanettone” di NOW. Nei prossimi giorni – sempre sui profili social della piattaforma e su quelli di Iginio Massari – il Maestro potrà finalmente godersi il suo panettone, ma anche alcuni dei titoli che compongono la ricchissima offerta cinematografica di NOW. Con il Pass Cinema di NOW, infatti, è possibile vedere i grandi film di Sky in streaming: blockbuster di grande successo come The Batman, ultimo imperdibile titolo dedicato all’Uomo Pipistrello, Una Famiglia Vincente – King Richard, pellicolache è valsa a Will Smith l’Oscar® e il Golden Globe 2022 come miglior attore, e Animali Fantastici – I Segreti di Silente, terzo capitolo della saga Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter. E ancora tutti gli otto film della saga cinematografica di Harry Potter,capolavori d’animazione per tutta la famiglia come Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo, nuovo capitolo dal franchise d’animazione targato Illumination, e grandi classici del Natale come Il Grinch.

La campagna social di NOW arriva assieme alla campagna di Natale della piattaforma, “It’s Christmas NOW!”, on air dal 6 al 27 dicembre con pianificazione digital e social, che promuove l’offerta Cinema & Entertainment di NOW, disponibile a 3€ per il primo mese.