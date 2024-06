La Guardia di Finanza di Milano smantella una rete di siti web pirata che trasmettevano illegalmente le partite di Euro2024.

L’operazione, coordinata dalla Procura di Milano, sono partite da una denuncia di Sky Italia e hanno permesso di individuare i criminali da nord a sud che ha portato alla denuncia e alla perquisizione di 13 persone.

Dalle indagini è emerso che oltre 1,3 milioni di utenti si affidavano a piattaforme non autorizzate per seguire gli europei di calcio. La Finanza infatti ha identificato e oscurato la trasmissione del segnale proveniente dai network che distribuivano illegalmente i maggiori palinsesti protetti da diritto d’autore.

Commento di Andrea Duilio sull’operazione anti-pirateria di oggi

“Ringraziamo il Comando Provinciale di Milano della Guardia di Finanza per questa importante operazione antipirateria. Contrastare questo fenomeno criminale è un impegno che ci coinvolge tutti e il lavoro delle forze dell’ordine è fondamentale per tutelare l’industria audiovisiva e i milioni di abbonati che scelgono la legalità”, ha commentato Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia.

Oltre a essere una risorsa per la criminalità organizzata, la pirateria è anche un danno per l’industria della cultura, dello sport e dello spettacolo. Abbonarsi ad servizio illegale può comportare un rischio per 10mila posti di lavoro ogni anno e di danni per l’economia di quasi 2 miliardi di euro.

