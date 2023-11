Mercoledì prossimo 29 novembre si terrà l’evento organizzato dal Cerchio ICT presso quattro sedi distinte (Bologna, Bolzano, Schio, Trento) e in streaming. L’agenda con i panel e gli speaker.

IL PROGRAMMA DELLA CONFERENZA

AI per la trasformazione digitale delle amministrazioni locali: sfide e opportunità L’Intelligenza Artificiale rappresenta un terreno di forte innovazione tecnologica carico di opportunità e di rischi. Per la Pubblica Amministrazione locale si tratta di un fenomeno che comporterà cambiamenti significativi nel modo in cui si amministra un territorio.

Tuttavia esplorare le potenzialità di queste tecnologie solleva numerosi interrogativi. Come l’Intelligenza Artificiale può essere utilizzata in modo efficace per gestire il territorio e i processi amministrativi? Quali strumenti possono migliorare la sorveglianza e la gestione dei rischi? Quali sono le competenze necessarie e le implicazioni etiche da considerare?

Gli argomenti saranno trattati durante l’evento organizzato dal Cerchio ICT “AI per la trasformazione digitale delle amministrazioni locali: sfide e opportunità” il prossimo 29 novembre presso quattro sedi distinte (Bologna, Bolzano, Schio, Trento) e in streaming. Tramite questo link cerchioict.it/ai è possibile iscriversi e partecipare in presenza presso una delle sedi.