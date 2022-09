Agli OTT il 20% della spesa in diritti sportivi nei Big 5 UE nel 2022

Gli abbonamenti a servizi OTT rappresenteranno il 20% dei diritti sportivi del 2022 nei 5 principali mercati europei in termini di spesa in Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Spagna.

Mentre i servizi di streaming stanno sfidando da alcuni anni il tradizionale modello di pay TV all’interno del più ampio panorama dei media, i diritti di trasmissione sportiva sono rimasti l’ultima grande proprietà che non ha ancora visto investimenti significativi dai servizi OTT puri. Ma secondo l’ultima ricerca di Ampere nei cinque grandi mercati europei – Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Spagna – la quota della spesa totale per i diritti sportivi proveniente dai servizi OTT in abbonamento in questi paesi raggiungerà il 20% nel 2022, rispetto a 12 % nel 2021.

L’importante accordo sui diritti della Serie A con DAZN significa che l’Italia è in testa in Europa con oltre la metà (53%) della spesa sportiva del Paese generata dai servizi OTT in abbonamento entro la fine dell’anno. Anche Germania (32%), Spagna (16%) e Francia (14%) hanno registrato importanti investimenti da parte dei servizi di streaming, mentre questa cifra è appena del 2% nel Regno Unito, mercato attualmente dominato dall’incumbent della pay TV Sky e da una quota minore misura BT Sport. Tuttavia, tutti i principali servizi sportivi in abbonamento nel Regno Unito (Sky, BT Sport, Eurosport) sono disponibili anche come servizio OTT. Tra gli appassionati di sport del Regno Unito con accesso a Internet, solo il 15% afferma di non guardare mai sport tramite servizi video online, mentre il 62% trasmette sport in streaming su base settimanale o più.

Nel 2021 DAZN è diventato il terzo maggior investitore in diritti televisivi sportivi nei cinque grandi mercati europei, superando BT Sport. Nel 2022 Sky rimarrà il primo spender in diritti sportivi con 3,4 miliardi di euro, mentre DAZN salirà al secondo posto sopra Telefonica, spendendo 1,8 miliardi di euro nei cinque paesi. Amazon, l’altro principale motore della crescita degli OTT in abbonamento nella spesa per i diritti sportivi in questi mercati, passerà dal 10° al 6° posto nel 2022.