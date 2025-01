Nove tappe per informare i nuovi eletti nel turno amministrativo di giugno 2024 su come Regione Emilia-Romagna si sia organizzata negli anni in questo campo per andare avanti tutti insieme, Comuni grandi e piccoli, pianura e montagna.

Dal 21 novembre al 19 dicembre si è tenuto un Roadshow online che ha portato in tutti i territori provinciali il racconto delle principali attività, strumenti e servizi digitali offerti dall’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna e da Lepida, a supporto della trasformazione digitale delle Amministrazioni locali.

Nove tappe per informare i nuovi eletti nel turno amministrativo di giugno 2024 su come Regione Emilia-Romagna si sia organizzata negli anni in questo campo per andare avanti tutti insieme, Comuni grandi e piccoli, pianura e montagna, condividendo fabbisogni, idee e soluzioni.

I mattoni di questo edificio sono la LR 11/2004 per lo sviluppo della Società dell’Informazione, la creazione della Community Network ER che include le Comunità Tematiche, la nascita nel 2007 della Società Lepida, la in house degli Enti Locali della regione, dedicata a sviluppare le reti e i servizi digitali a favore di tutti gli Enti Soci, nonché una serie di programmazioni regionali di cui l’ultima è Data Valley Bene Comune.

Hanno partecipato più di 250 persone, soprattutto Sindaci, Assessore e Assessori al digitale e RTD. Durante gli incontri sono state chieste ai presenti le priorità per il futuro: tanti suggerimenti, che verranno approfonditi in incontri specifici per la costruzione della nuova Agenda Digitale che coprirà la legislatura regionale appena iniziata.

Su sollecitazione dei partecipanti si è anche deciso di organizzare almeno due incontri annuali nell’ambito delle Comunità Tematiche con il coinvolgimento di ANCI, UPI e UNCEM.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz