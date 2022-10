L’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna da diversi anni organizza un evento di divulgazione sui temi del digitale che ha avuto luogo in diverse città del nostro territorio regionale. Si tratta di AftER Futuri Digitali, il festival che porta eventi, seminari, dimostrazioni sul futuro prossimo e digitale nelle città per fare provare in diretta alla cittadinanza nuove soluzioni che rendono la città intelligente più vicina e smart. Lepida conferma anche quest’anno il suo impegno a supporto dell’organizzazione per tornare, dopo la pandemia, ad un evento finalmente in presenza rivolto a riconnettere digitale e umano, per una condivisione di idee ed emozioni. Quest’anno il festival cambia, diventa un festival diffuso, che a partire da settembre 2022 si fermerà per un giorno in diverse città della regione per allargare la sua capacità di relazione e comunicazione e dare il massimo della visibilità a esperienze locali, in una logica di contaminazione delle migliori esperienze. Le prime location saranno Modena, Faenza (RA), Castenaso (BO) e Massa Lombarda (RA). A Modena e a Faenza AftER si inserirà in eventi locali già organizzati, mentre nelle altre località si tratterà di un evento giornaliero co-progettato. Ogni evento avrà un tema centrale, condiviso con l’Ente ospitante e gli stakeholder locali. Finalmente AftER è tornato al futuro digitale in presenza, in una carovana di eventi itinerante per i luoghi della nostra regione, in cui competenze, modernizzazione, comunità, buone pratiche saranno i temi di confronto, anche in considerazione della formidabile occasione che i finanziamenti PNRR stanno offrendo per una rivoluzione digitale copernicana. Al sito afterfestival.it tutte le informazioni sugli eventi organizzati e i materiali delle edizioni precedenti.