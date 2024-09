After Ecosistemi Digitali, il 2 e 3 ottobre a Bologna

After Festival è la manifestazione che Regione Emilia-Romagna dedica alla diffusione della cultura digitale, per portare in scena le trasformazioni della società contemporanea.

Il 2 e 3 ottobre a Bologna presso lo spazio B4 del Tecnopolo, è stata organizzata un’edizione speciale, “After – Ecosistemi Digitali. Costruire il presente guardando al futuro”, dedicata alla conclusione delle attività di “Data Valley Bene Comune”, la strategia attuale di ADER.

Due giorni dedicati a dialogare e riflettere insieme sul presente e sul futuro digitale della nostra Regione, sul percorso tracciato sino ad oggi e sulle sfide verso cui punta questo cammino.

Il Festival sarà inoltre arricchito dalla partecipazione speciale della Commissione Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui saranno presenti oltre 10 Assessori regionali da tutta Italia.

Il programma della manifestazione

