Attivare in tutto il territorio regionale, soprattutto là dove mancano, punti di accesso WiFi in modalità gratuita e senza necessità di autenticazione. Prosegue l’iniziativa Lepida in Emilia Romagna per aumentare il livello di connettività generale e in particolare in quelle aree considerate a fallimento di mercato.

Le amministrazioni locali, si legge in una nota diffusa dalla società in-house della Regione, hanno già fornito le localizzazioni dei punti prescelti e quindi sponsorizzabili.

Lepida offre a tutti una mappa dove è possibile localizzare i punti in cui poter installare un hot spot Wifi, punti da “adottare”, a cui possono aggiungersene altri, anche suggeriti da imprese e organizzazioni sul territorio.

Il costo

Attivato da Lepida il servizio che rilascia il costo puntuale della sponsorizzazione prescelta, “al fine di procedere quindi con l’invio della manifestazione di interesse”. La sponsorizzazione copre il costo di acquisto dell’Access Point, la realizzazione dell’infrastrutturazione in fibra ottica per collegare lo stesso Access Point e il montaggio con relativo collaudo di funzionamento.

A carico dell’amministrazione locale resterà l’alimentazione elettrica e le proprie infrastrutture quali tubi, fibre o MAN.

Prossimi passi

L’iniziativa di Lepida e Regione ha l’obiettivo di aumentare i punti WiFI su tutto il territorio dell’Emilia Romagna e di raggiungere i target dell’Agenda Digitale regionale, che prevede appunto di facilitare l’accesso a internet.

Alle amministrazioni locali toccherà comunicare in maniera più chiara possibile la rilevanza di un accesso diffuso alla rete, cercando di instaurare un rapporto diretto con i privati e soprattutto le aziende, cercando di moltiplicare le sinergie tra pubblico e privato.

Ogni privato e impresa che renderanno possibile l’attivazione di un hot spot WiFi la targa di riconsocimento per il contributo all’iniziativa.

L’Agenda Digitale regionale prevede, tra le altre cose, quattro assi di intervento specifici, uno dei quali (oltre a competenze, comunità, dati e servizi) è l’infrastruttura, strettamente legata al diritto di cittadinanza digitale, cioè l’accesso alla rete, che prevede l’impegno per un incremento nella densità della rete dei punti di accesso wifi libero e gratuito, con il target di realizzare 1 punto ogni mille abitanti entro la programmazione.

Amministrazioni e soggetti privati possono rivolgersi a Lepida per ogni informazione e chiarimento scrivendo a: accounting@lepida.it.