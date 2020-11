Activage, condividere le strategie per un invecchiamento attivo

Il progetto ha sviluppato e sperimentato in 12 città europee 11 casi d’uso sull’utilizzo di IoT (Internet of Things) per l’invecchiamento attivo e in salute, e ha coinvolto circa 8.000 persone. Nasce l’associazione activage.org di cui Lepida è membro fondatore.

Il progetto Activage è terminato con l’#ActivageBigDay, evento in streaming Zoom e Youtube, trasmesso lo scorso 21 ottobre.

Dopotutto, nonostante la scelta sia stata imposta dalle limitazioni dovute alla pandemia, per Activage è molto congeniale, dal momento che è focalizzato sull’innovazione, come smart living, Internet delle cose, il tutto connesso – e la trasformazione digitale che annulla le distanze e ottimizza i percorsi, che non lascia solo chi è più debole, si può muovere poco o è costretto a casa.

Ha sviluppato e sperimentato in 12 città europee 11 casi d’uso sull’utilizzo di IoT (Internet of Things) per l’invecchiamento attivo e in salute, e ha coinvolto circa 8.000 persone (anziani, pazienti, cittadini, professionisti socio-sanitari) a cui i Comuni, grandi e piccoli, il mondo dei caregiver, fornitori di servizi, organizzazioni del terzo settore e gli anziani stessi possono fare riferimento per comprendere il potenziale dell’innovazione digitale.

Da sensori che possono rilevare movimenti, luce, temperatura, se hai aperto il frigo o sei stato troppo seduto, se sei uscito e se hai raggiunto la tua meta, si va fino alla gestione sicura del dato che opportunamente elaborato può essere condiviso, affinché l’installazione di quel sensore sia utile per il singolo cittadino e la comunità che gli sta intorno (famiglia, medico, farmacista ma anche azienda di trasporti, supermercato, centro sociale del quartiere, parrocchia, esercizio commerciale).

Numerose PA coinvolte in Activage continueranno a utilizzare le soluzioni per realizzare servizi e supportare le persone, soprattutto anziane a vivere meglio e più a lungo nel contesto che preferiscono.

Nello stesso tempo le problematiche legate alla pandemia hanno accelerato i processi di digitalizzazione e l’adozione delle tecnologie IoT nei percorsi di cura.

La conclusione del progetto Activage cede l’onere di assistere, in particolare le PA, ad adottare le soluzioni sviluppate, alla neonata associazione activage.org di cui Lepida è membro fondatore.