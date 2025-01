Actalis (Gruppo Aruba) introduce i certificati SSL in abbonamento

I piani in abbonamento assicurano il controllo della spesa riducendo il carico amministrativo e semplificando la gestione di rinnovi e aggiornamenti. Disponibile anche un piano gratuito utile per testare il nuovo servizio.

Actalis, Certification Authority leader in Europa e parte del gruppo Aruba, annuncia una importante novità per le aziende e i professionisti del web: la possibilità di acquistare certificati SSL con un modello ad abbonamento.

Il numero di certificati SSL applicati ai siti web è cresciuto in modo significativo nell’ultimo anno, passando da 124,8 milioni a 133,3 milioni a livello globale tra il 2023 e il 2024 (Fonte Netcraft). Questo incremento sottolinea l’importanza crescente di garantire la sicurezza delle transazioni online. Non solo i certificati SSL autenticano l’identità di un sito web, ma permettono anche di criptare le informazioni inviate e ricevute dal server. In pratica, l’installazione di un certificato SSL consente di abilitare il protocollo TLS (Transport Layer Security), che rende sicuri tutti i dati trasferiti tra il sito e l’utente finale. Grazie al TLS, infatti, si attivano due meccanismi cruciali: il “secure channel” per cifrare tutti i dati e la “server authentication”, che permette all’utente di verificare l’autenticità del sito web e dell’organizzazione che lo gestisce, proteggendo così i dati da frodi, furto di identità e phishing.

“Il ruolo della crittografia e dei certificati SSL è sempre più centrale, alimentato dalla crescente importanza della sicurezza informatica e dalla necessità di proteggere le transazioni online. In tale contesto, le Certification Authority come Actalis, che ha anche il valore aggiunto di essere europea, svolgono un ruolo cruciale in questo ecosistema, emettendo certificati che attestano l’autenticità dei siti web e garantiscono connessioni sicure.” – ha commentato Stefano Sordi, Direttore Generale di Aruba. – “Con la proposta dei piani di abbonamento per i certificati SSL, l’obiettivo è quello di semplificare la gestione della sicurezza per le aziende e i professionisti del web, offrendo loro soluzioni facili da implementare e da mantenere”.

Il nuovo modello di abbonamento proposto da Actalis offre numerosi vantaggi per i professionisti del settore. In primo luogo, la convenienza finanziaria: il costo mensile prevedibile consente di dilazionare la spesa per i certificati SSL, evitando pagamenti anticipati elevati. Inoltre, il piano offre flessibilità con opzioni scalabili per domini singoli, wildcard e multi-dominio, adattandosi così alle esigenze specifiche di ogni cliente. Ogni abbonamento prevede un numero illimitato di certificati DV, della durata di 90 giorni. Il rinnovo automatico garantisce continuità nella protezione, senza interruzioni, e il supporto tecnico incluso offre assistenza dedicata per l’installazione, configurazione e manutenzione dei certificati, particolarmente utile per chi ha poca esperienza tecnica.

Ogni piano è trasparente, senza costi nascosti, e include tutto il necessario per la gestione dei certificati SSL. Infine, è disponibile una prova gratuita per chi desidera testare la soluzione prima dell’acquisto.

Questa proposta è pensata per diverse tipologie di clienti: piccole e medie imprese con risorse IT limitate che cercano una soluzione semplice per proteggere i loro siti web, aziende con infrastrutture complesse che gestiscono più domini e necessitano di una gestione centralizzata e scalabile, web agency e sviluppatori che vogliono semplificare la gestione dei certificati per i propri clienti, e infine, e-commerce e piattaforme online che richiedono standard di sicurezza elevati per proteggere transazioni e dati sensibili.

La nuova offerta di Actalis risponde a un’esigenza che coinvolge molteplici settori produttivi e di mercato, in cui la crittografia è sia un requisito tecnico, che un pilastro normativo e strategico nel panorama della cybersecurity. Strumenti legislativi come il regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act), specifico per il settore finanziario, e la direttiva NIS 2 (Network and Information Systems Directive), che abbraccia settori chiave come energia, trasporti e sanità, evidenziano l’importanza di soluzioni crittografiche per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati sensibili. In questo contesto normativo in evoluzione, la cifratura dei dati a riposo e in transito non solo rafforza la sicurezza delle informazioni, ma rappresenta anche una risposta concreta alle minacce informatiche globali, sostenendo al contempo la conformità alle policy europee di cybersecurity.

Per ulteriori dettagli sui piani Free, Bronze, Silver e Gold disponibili: https://www.actalis.com/it/

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz