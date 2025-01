ACER Bologna e i nuovi servizi RTD

La modifica legislativa del CAD e la recente approvazione del Piano Industriale di Lepida 2025-2027 hanno posto le basi per l’impostazione di una nuova convenzione con l’Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia di Bologna sulla base dei nuovi servizi RTD che Lepida potrà fornire agli Enti Soci, per dare ancora maggior impulso agli obiettivi che l’Ente si è prefissato relativamente all’innovazione strategica in campo ICT.

La collaborazione, ormai pluriennale, sta continuando su varie filiere di innovazione tecnica, fra le quali si citano:

la migrazione della base dati del gestionale immobiliare e il progetto di User Experience (UX), propedeutico al rinnovamento del sistema;

(UX), propedeutico al rinnovamento del sistema; il progetto di centralizzazione della reportistica su un’unica piattaforma , per armonizzare il fabbisogno informativo sia degli Enti proprietari che degli utenti interni;

, per armonizzare il fabbisogno informativo sia degli Enti proprietari che degli utenti interni; il percorso di dematerializzazione dei processi interni , con l’obiettivo di automatizzare quanto più possibile i flussi e contemporaneamente minimizzare la produzione di stampe cartacee;

, con l’obiettivo di automatizzare quanto più possibile i flussi e contemporaneamente minimizzare la produzione di stampe cartacee; l’adesione ai nuovi servizi forniti da CSIRT-RER relativi alla cybersecurity, per rafforzare la politica di aumento della sicurezza aziendale.

