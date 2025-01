Lepida fornirà ausilio tecnologico ai RTD o svolgerà, su richiesta del Socio, la funzione di RTD come nel caso del Comune di Modena e di ACER, in coerenza con tutte le azioni previste da AgID in ambito tecnico, organizzativo e normativo.

RTD, i servizi Lepida per i soci

Diversi Soci hanno iniziato a valutare la recente modifica all’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, in particolare del comma 1-septies, che prevede la facoltà da parte delle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle società in house per le funzioni di ufficio per il digitale e per la funzione di Responsabile per la Transizione Digitale (RTD).

Per questo Lepida ha inserito nel Piano Industriale 2025-2027 un’azione specifica in questa direzione, offrendo ai propri Soci un supporto strutturato per i processi di trasformazione digitale e di cambiamento organizzativo.

Lepida fornirà ausilio tecnologico ai RTD o svolgerà, su richiesta del Socio, la funzione di RTD come nel caso del Comune di Modena e di ACER, in coerenza con tutte le azioni previste da AgID in ambito tecnico, organizzativo e normativo, in coerenza con il Piano Triennale ICT, con il CAD e in considerazione delle specificità del Socio.

La società in-house della Regione Emilia-Romagna potrà affiancare gli Uffici di Transizione Digitale degli Enti con competenze specifiche in ambito ad esempio di cybersecurity, connettività in Banda Ultra Larga, migrazione verso i Datacenter, governo dei dati pubblici, Open Data e innovation data-driven, reti di sensori e IoT, oppure, ugualmente, anche in ambiti diversi quali, cambiamento organizzativo, co-design di servizi digitali, accessibilità, gestione dello smart working, oppure, se richiesto dal Socio, potrà fornire direttamente la figura del RTD come previsto dalla normativa.

Assistenza di carattere giuridico, manageriale e tecnico-informatico

In tutti i casi Lepida affiancherà gli Enti con personale dotato di adeguate competenze di carattere giuridico, manageriale e tecnico-informatico. Lepida può offrire inoltre supporto strategico e operativo per l’assessment e l’implementazione del Piano Triennale ICT e per le sinergie di questo con il PIAO e altri strumenti di programmazione dell’Ente, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’ufficio per il digitale e del RTD all’interno dell’Ente e curando in modo particolare anche il raccordo con il vertice politico-amministrativo dell’Ente, come previsto dall’art. 17 del CAD.

Il ruolo di Lepida come supporto RTD ai Soci si colloca nell’orizzonte più ampio della Community Network regionale e del nuovo sistema delle Comunità Tematiche, in quanto azione sistemica a sostegno del territorio, con l’obiettivo di far circolare le migliori pratiche di innovazione, creare sinergie fra gli Enti stessi e costruire una banca dati “naturale” di competenze e best practice, che trovano appunto braccio operativo nella società in house dei Soci. L’azione di Lepida prosegue anche con il supporto nell’implementazione dei percorsi di informazione, formazione e comunicazione previsti per diffondere capillarmente sul territorio l’utilizzo dei servizi digitali e coadiuvare le azioni del PNRR.

In particolare, promuove il consolidamento delle competenze attraverso la promozione della partecipazione ai corsi di formazione anche in collaborazione con altri attori territoriali, quali l’Accademia dei Comuni Digitali di ANCI.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz