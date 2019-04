AccuWeather: Weather Radar & Live Forecast Maps

@App4Italy è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale promossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Non ci sono più le mezze stagioni! E allora come facciamo a sapere che tempo farà nel weekend? Con AccuWeather!

Questa App è la versione mobile del sito Accuweather, uno dei siti più consultati per il monitoraggio delle previsioni meteo. L’app, disponibile per Android e iOS, fornisce lo stesso servizio web, con in aggiunta altre funzionalità.

Le informazioni meteo sono tra le più accurate che ci siano in circolazione, come indica lo stesso nome. Infatti, con oltre cinquanta milioni di utenti, risulta essere una delle App più utilizzate.

Che cosa la rende così speciale, oltre alla precisione delle informazioni offerte? Sicuramente la semplicità di utilizzo, unita alle molteplici opzioni disponibili.

È infatti possibile impostare le opzioni di notifica preferite, per ricevere aggiornamenti in tempo reale sui cambiamenti del meteo locale e per monitorare tempeste, cicloni e uragani in movimento.

Le informazioni fornite sono numerose e molto valide, grazie anche all’aggiornamento in tempo reale. È possibile così monitorare le temperature reali e quelle percepite, il livello di umidità, l’orario di alba e tramonto e tutte le informazioni utili per scegliere l’outfit più adatto al clima e programmare il weekend con precisione.

Un’ottima applicazione, disponibile per Android e iOS 11.0 e successivi, comprendendo tutti i dispositivi Apple.

Google Play Store

iTunes Store

Contenuti: @@@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo