A Vodafone Italia la certificazione Cisco Gold Integrator

Vodafone Italia ha ottenuto la certificazione Cisco Gold Integrator, che riconosce il più elevato livello di competenze delle tecnologie e architetture Cisco e conferma Vodafone come player di altissima qualità e professionalità a livello nazionale.

La designazione di Gold Integrator è stata assegnata da Cisco a Vodafone Italia dopo aver accertato, tramite audit, l’elevato livello di capacità ed esperienza delle persone Vodafone sui prodotti e soluzioni Cisco. La certificazione assicura ai clienti che le risorse e i professionisti qualificati di Vodafone siano disponibili sia nella vendita che nel supporto delle soluzioni Cisco. Oggi in Italia la certificazione Cisco Gold conta solo altre 20 aziende.

La certificazione Cisco Gold Integrator testimonia la capacità di soddisfare diversi KPI che hanno un impatto importante sull’esperienza delle aziende clienti ed è stata raggiunta grazie a una specifica formazione di persone Vodafone, confermando il loro elevato livello di competenze e specializzazione in ambito di progettazione, implementazione e assistenza tecnica delle soluzioni Cisco. Vodafone conferma così il suo ruolo di partner in grado di rispondere alle esigenze di digitalizzazione più avanzate delle imprese di ogni dimensione e settore.

La certificazione Cisco Gold Integrator attesta la più alta competenza nelle quattro aree chiave dell’offerta di Cisco: Enterprise Network, Security, Collaboration e Data Center. Le specializzazioni che hanno consentito a Vodafone di ottenere questo riconoscimento sono: Advanced Enterprise Networks Architecture, Advanced Security Architecture, Advanced Collaboration Architecture, Customer Experience.

Le reti di nuova generazione

La specializzazione in Advanced Enterprise Networks Architecture conferma la capacità di Vodafone nel proporre le soluzioni di rete software-defined di Cisco altamente scalabili per ottimizzare l’accesso alle applicazioni cloud, alla forza lavoro mobile e all’Internet of Things (IoT) mantenendo massimi livelli di prestazioni, sicurezza e affidabilità.

Estendere il livello di protezione delle aziende

La specializzazione in Advanced Security Architecture garantisce che i professionisti Vodafone dispongono di un livello superiore di competenza tecnica in materia di sicurezza sulle soluzioni Cisco Security per il networking, il data center, il cloud e la collaborazione per ogni tipologia di azienda.

Rafforzare la collaboration

La specializzazione ottenuta in Advanced Collaboration Architecture certifica la capacità di Vodafone di aiutare le aziende ad adottare e gestire soluzioni di collaboration tra i dipendenti, on i clienti e con i partner ovunque lavorino, per una maggiore produttività e una migliore organizzazione del lavoro (come ad esempio soluzioni di unified communications, messaggistica e telelavoro).

L’esperienza del cliente

La specializzazione Customer Experience premia la competenza di Vodafone nel supporto dei propri clienti lungo l’intero ciclo di vita delle soluzioni Cisco e nel raggiungimento di un impatto tangibile sui risultati di business. Vodafone grazie a persone, processi e infrastruttura qualificati, è al fianco dei propri clienti come fornitore di fiducia nel percorso verso la trasformazione digitale.