A Sky media la raccolta pubblicitaria del Gran premio d’Italia di Formula 1

Il Gran Premio d’Italia sarà su tutte piattaforme Sky: Pay (Sky Sport), FTA (TV8) e sui canali Digital. E Sky Media raccoglie la pubblicità per tutte le piattaforme Sky.

Dopo l’ultimo successo di ascolti Sky per il GP di Formula 1 in Germania – con oltre 3 milioni di spettatori medi su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e TV8 (in differita alle ore 18.00) e quasi 6 milioni spettatori unici – la Formula 1 non andrà in vacanza. Il tempo di un breve pit-stop dopo il GP di Ungheria (4 agosto), si rientrerà in pista già il 1° settembre con il GP del Belgio. E subito dopo l’adrenalinico tracciato di Spa-Francorchamps, arriverà l’evento motoristico più atteso dagli amanti delle quattroruote: il Gran Premio d’Italia, visibile live su tutte le piattaforme Sky.

L’8 settembre gli abbonati Sky potranno vedere il GP d’Italia su Sky Sport o in mobilità grazie a Sky Go, mentre tutti gli altri appassionati di motori potranno vivere le emozioni dello storico tracciato di Monza su TV8.

Infatti, il GP d’Italia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in chiaro live su TV8, al canale 8 del digitale terrestre.

E Sky Media si occupa della raccolta pubblicitaria Sky per il Gran Premio: Pay (Sky Sport), FTA (TV8) e sui canali Digital Sky. Ottima occasione che valorizza la natura della Concessionaria di Sky Italia che opera su tutte le piattaforme ed unisce il mondo della tv lineare (Pay e FTA) al mondo digitale.

Milioni di tifosi italiani, in un weekend senza Serie A per la pausa nazionali, saranno quindi incollati agli schermi dei canali Sky (in casa e fuori casa) per seguire l’intero Gran Premio d’Italia, dove Charles Leclerc e Sebastian Vettel andranno a caccia di quella vittoria con la “Rossa” che a Monza manca dal 2010.