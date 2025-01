A INWIT la connettività dell’Hotel Six Senses Rome

La nuova copertura DAS per location indoor abilita una connessione multioperatore affidabile per tutte le esigenze degli ospiti.

INWIT, una delle principali digital infrastructure company italiane, ha completato l’installazione di un sistema DAS (Distributed Antenna System) all’interno dell’hotel di lusso Six Senses Rome situato in Piazza di San Marcello, lungo Via del Corso.

L’infrastruttura digitale multi-operatore per location indoor di INWIT garantisce una copertura di rete mobile stabile ed efficiente a supporto di tutti gli operatori attivi, assicurando un’esperienza connettiva di alto livello per gli ospiti dell’hotel e risolvendo le difficoltà di connessione all’interno dello storico palazzo dove, a causa della struttura delle mura, la qualità delle comunicazioni risultava non all’altezza dei servizi offerti dall’hotel.

Primo step

L’impianto di Roma rappresenta il primo step di una più ampia collaborazione tra INWIT e il Gruppo Six Senses per migliorare l’esperienza di connessione dei propri clienti. L’impianto DAS copre un’area di 3.846 mq grazie a 15 mini-antenne collegate ad unico repeater attivo, che abilita la tecnologia mobile, assicurando una connessione affidabile per tutte le esigenze di ospiti e staff su tutti i dispositivi (cellulari, tablet e pc).

L’infrastruttura si inserisce in modo discreto e rispettoso dell’architettura dell’hotel Six Senses Rome, integrandosi perfettamente con il design di Palazzo Salviati Cesi Mellini, sede della struttura. La soluzione DAS, infatti, si distingue per le dimensioni compatte delle micro-antenne e il minimo impatto visivo, ideale per contesti di alto pregio artistico e architettonico.

Ambienti indoor

“Con questa nuova installazione, INWIT conferma la propria capacità di abilitare la digitalizzazione in ambienti indoor anche di grande valore turistico e architettonico. La nostra missione è offrire infrastrutture multioperatore, condivise e performanti, per migliorare la connettività anche nelle strutture ricettive più prestigiose”, ha detto Lucio Golinelli, Direttore Commerciale di INWIT.

Nicola Finamore, IT Manager di Six Senses Rome, ha detto: “L’intervento con un partner strategico come INWIT consolida l’opportunità tecnologica all’avanguardia dei servizi offerti ai nostri clienti. Contesti come la nostra oasi urbana, dove lusso e tecnologia si alleano per soddisfare esigenze sempre maggiori, devono costantemente fornire gli strumenti necessari per poter essere connessi e raggiungibili in ogni istante della giornata”.

