A che punto siamo con il metaverso?

Dov’è finito il metaverso? La grande novità del mondo tecnologico preannunciata e spinta per oltre un anno da Mark Zuckerberg, tanto da rinunciare a uno dei brand più riconoscibili al mondo come Facebook per sposare Meta, sembra sparita nel nulla.

Fin dal momento della sua presentazione, Zuckerberg ha affermato che il Metaverso sarebbe stato il futuro di Internet in quanto avrebbe offerto alle persone la possibilità di vivere un’esperienza “immersiva”. Queste promesse hanno creato aspettative altissime per la tecnologia.

L’incapacità di definire il Metaverso in modo significativo non ha impedito la sua ascesa al vertice del mondo degli affari. Nei mesi successivi all’annuncio di Meta, sembrava che ogni azienda avesse un prodotto Metaverso in offerta, nonostante non fosse chiaro cosa fosse o perché sarebbe stato utile.

La società di consulenza Gartner ha dichiarato che il 25% delle persone avrebbe trascorso almeno un’ora al giorno nel Metaverso entro il 2026. Il Wall Street Journal ha detto che il Metaverso avrebbe cambiato per sempre il modo in cui lavoriamo. La società di consulenza globale McKinsey ha previsto che il Metaverso potrebbe generare fino a “5 trilioni di dollari di valore”, aggiungendo che circa il 95% dei leader aziendali si aspettava che il Metaverso avrebbe “avuto un impatto positivo sul loro settore” entro cinque o dieci anni. Non da meno, in un report pubblicato da Citi nel marzo del 2022, il Metaverso è un’opportunità da 13 da trilioni di dollari.

I flop di Decentraland e Horizon Worlds

Decentraland, il prodotto Metaverse decentralizzato basato su criptovalute più finanziato, aveva solo circa 38 utenti attivi al giorno nel suo “ecosistema da 1,3 miliardi di dollari”. Decentraland contesterebbe questo numero, affermando di avere 8.000 utenti attivi al giorno – ma è comunque solo una frazione del numero di persone che giocano ai grandi giochi online come “Fortnite”.

Gli sforzi molto acclamati di Meta hanno avuto problemi simili: entro ottobre 2022, Mashable ha riportato che Horizon Worlds aveva meno di 200.000 utenti attivi al mese – molto al di sotto dell’obiettivo di 500.000 utenti attesi da Meta entro la fine del 2022. Il Wall Street Journal ha riferito che solo circa il 9% dei mondi creati dagli utenti sono stati visitati da più di 50 giocatori.

L’arrivo dell’IA generativa e i cambi di piano

Con l’arrivo dell’IA generativa l’attenzione si è prontamente spostata sull’intelligenza artificiale. Microsoft ha chiuso la sua piattaforma di spazi di lavoro virtuali AltSpaceVR nel gennaio 2023, licenziando i 100 membri del suo “team industriale Metaverse” e effettuando una serie di tagli al suo team HoloLens. Disney ha chiuso la sua divisione Metaverse a marzo, e Walmart ha fatto lo stesso terminando i suoi progetti Metaverse basati su Roblox. I miliardi di dollari investiti e l’hype esagerato intorno ad un concetto imperfetto hanno portato a migliaia – se non decine di migliaia – di persone a perdere il loro lavoro.

Zuckerberg ha dichiarato in un aggiornamento di marzo che “il nostro investimento più grande è quello di far avanzare l’IA e di costruirla in ogni nostro prodotto”. Il direttore tecnico di Meta, Andrew Bosworth, ha detto a CNBC ad aprile che lui, insieme a Mark Zuckerberg e al direttore del prodotto dell’azienda, Chris Cox, stavano ora dedicando la maggior parte del loro tempo all’IA.

Il metaverso come il web3?

Molte persone accomunano il metaverso con Web3, l’assortimento di tecnologie basate su blockchain che mirano a tracciare la proprietà dei beni digitali. E Web3 è legato a tecnologie come la criptovaluta e gli NFT, che hanno visto scoppiare le proprie bolle pubblicitarie. I loro travagli non sono un motivo per cancellare il metaverso, che è un concetto abbastanza grande da potersi realizzare in modi che non hanno nulla a che fare con loro. Ma gli scettici di Web3 che lo considerano uno schema per arricchirsi rapidamente che sta già fallendo potrebbero essere inclini a respingere anche il metaverso.