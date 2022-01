La conduzione del Festival è stata affidata ad Amadeus, che è anche direttore artistico. Ad affiancarlo sul palco, oltre a Fiorello, cinque co-conduttrici: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Dal 1 al 5 febbraio, in prima serata dalle ore 20.30, anche in HD su Rai Uno.

Anche quest’anno è arrivato il momento di celebrare la musica italiana con la kermesse musicale più attesa dell’anno: il Festival di Sanremo 2022. La nuova edizione, ossia la 72esima, si conferma come quel lungo viaggio tra voci e note che caratterizza da sempre il programma. Ecco tutto ciò che c’è da sapere: conduttori e direttore artistico, cantanti in gara, ospiti e tutte le altre novità.

Conduttori e direttore artistico di Sanremo 2022

Come sempre la kermesse sarà trasmessa in diretta dal Teatro Ariston e, per il terzo anno consecutivo, la conduzione della 72° edizione del Festival di Sanremo è stata affidata ad Amadeus, che ne sarà anche direttore artistico. Ad affiancarlo sul palco ci saranno poi cinque co-conduttrici che si alterneranno durante le serate: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Fiorello, invece, sarà sempre presente.

Il programma delle cinque serate

Prima serata (martedì 1). Durante la prima serata del Festival si esibiranno i primi 12 campioni in gara e ascolteremo le loro canzoni per la prima volta. Seconda serata (mercoledì 2). La seconda serata prosegue con le seconde 13 canzoni in gara. Durante queste due prime serate, le canzoni saranno votate dall Giuria della Stampa, TV, Radio e Web. Terza serata (giovedì 3). Nella terza serata i 25 artisti proporranno le 25 canzoni in gara, ma questa volta saranno votate dal pubblico (attraverso il Televoto) e dalla Giuria Demoscopica 1000, composta da mille componenti selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto con una app ad essi dedicata. Quarta serata (venerdì 4). La quarta serata è quella dedicata alle cover. Ascolteremo i 25 cantanti in gara esibirsi (da soli o con un ospite) in altrettante canzoni del repertorio italiano e internazionale degli anni 60’, 70’, 80’, 90′. Qui saranno tutte le giurie insieme a votare gli artisti. Serata finale (sabato 5). Durante la serata finale ascolteremo ancora una volta i 25 campioni in gara esibirsi, prima di scoprire la canzone e l’artista vincitrici della 72° edizione del Festival di Sanremo.

I cantanti in gara e le canzoni

In questa nuova edizione del Festival i Campioni in gara saranno 25: 22 di questi sono stati scelti direttamente dal direttore artistico, i restanti 3 invece sono i vincitori di Sanremo Giovani 2021. Un’altra novità della 72esima edizione di Sanremo, infatti, sta proprio nel fatto che quest’anno in gara ci sarà un’unica categoria, chiamata “Artisti”. Non sarà dunque presente la consueta gara delle “Nuove Proposte”.

Di seguito l’elenco completo dei cantanti in gara, con il titolo della canzone che presentano:

Achille Lauro – “Domenica“

– “Domenica“ Aka 7even – “Perfetta così“

– “Perfetta così“ Ana Mena – “Duecentomila ore“

– “Duecentomila ore“ Dargen D’Amico – “Dove si balla“

– “Dove si balla“ Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica“

– “Chimica“ Elisa – “O forse sei tu“

– “O forse sei tu“ Emma – “Ogni volta è così”

– “Ogni volta è così” Fabrizio Moro – “Sei tu“

– “Sei tu“ Gianni Morandi – “Apri tutte le porte“

– “Apri tutte le porte“ Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia“

– “Tuo padre, mia madre, Lucia“ Giusy Ferreri – “Miele“

– “Miele“ Highsnob e Hu – “Abbi cura di te“

– “Abbi cura di te“ Irama – “Ovunque sarai“

– “Ovunque sarai“ Iva Zanicchi – “Voglio amarti“

– “Voglio amarti“ La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao“

– “Ciao ciao“ Le Vibrazioni – “Tantissimo“

– “Tantissimo“ Mahmood e Blanco – “Brividi“

– “Brividi“ Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare“

– “Lettera di là dal mare“ Matteo Romano – “Virale“

– “Virale“ Michele Bravi – “Inverno dei fiori“

– “Inverno dei fiori“ Noemi – “Ti amo non lo so dire“

– “Ti amo non lo so dire“ Rkomi – “Insuperabile“

– “Insuperabile“ Sangiovanni – “Farfalle“

– “Farfalle“ Tananai – “Sesso occasionale“

– “Sesso occasionale“ Yuman – “Ora e qui”

Le cover e i duetti della quarta serata

Come anticipato, nella quarta serata i cantanti in gara si esibiranno come di consueto portando delle cover, da soli o in duetto. Di seguito l’elenco completo:

Achille Lauro con Loredana Bertè – “Sei bellissima” di Loredana Bertè

– “Sei bellissima” di Loredana Bertè Aka 7even con Arisa – “Cambiare” di Alex Baroni

– “Cambiare” di Alex Baroni Ana Mena con Rocco Hunt – “Medley“

– “Medley“ Dargen D’Amico – “La bambola” di Patty Pravo

– “La bambola” di Patty Pravo Ditonellapiaga e Rettore – “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli

– “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli Elisa – “What a feeling” di Irene Cara

“What a feeling” di Irene Cara Emma con Francesca Michielin – “Baby one more time” di Britney Spears

– “Baby one more time” di Britney Spears Fabrizio Moro – “Uomini soli” dei Pooh

“Uomini soli” dei Pooh Gianni Morandi con Mousse T – “Medley“

– “Medley“ Giovanni Truppi con Vinicio Capossela – “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De Andrè

– “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De Andrè Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo – “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti

– “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti Highsnob e Hu con Mr.Rain – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco

– “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco Irama con Gianluca Grignani – “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani

– “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani Iva Zanicchi – “Canzone” di Don Backy e Detto Mariano

– “Canzone” di Don Backy e Detto Mariano La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – “Be my baby” delle The Ronettes

– “Be my baby” delle The Ronettes Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio – “Live and let die” di Paul McCartney

– “Live and let die” di Paul McCartney Mahmood e Blanco – “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli

– “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli Massimo Ranieri con Nek – “Anna verrà” di Pino Daniele

– “Anna verrà” di Pino Daniele Matteo Romano con Malika Ayane – “Your song” di Elton John

– “Your song” di Elton John Michele Bravi – “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti

– “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti Noemi – “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin

“(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin Rkomi con Calibro 35 – “Medley Vasco Rossi“

– “Medley Vasco Rossi“ Sangiovanni con Fiorella Mannoia – “A muso duro” di Pierangelo Bertoli

– “A muso duro” di Pierangelo Bertoli Tananai con Rose Chemical – “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà

– “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà Yuman con Rita Marcotulli – “My way” di Frank Sinatra

Gli ospiti di quest’anno

Gli ospiti che si alterneranno sul palco dell’Ariston durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo sono: Checco Zalone, Cesare Cremonini, i Maneskin, Laura Pausini, Luca Argentero, Raul Bova, Lino Guanciale, Anna Valle, Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

Quando inizia Sanremo 2022

Gli appuntamenti con la 72° edizione del Festival in totale saranno cinque: Sanremo 2022 andrà in onda dal 1 al 5 febbraio, in prima serata dalle ore 20.30, come sempre su Rai 1, Radio2 e RaiPlay. È confermato, sempre su Rai 1 (canale 101 HD di tivùsat), il “PrimaFestival” da sabato 29 gennaio a sabato 5 febbraio: il programma condotto da Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello, che ci svelerà tante curiosità e anticipazioni su Sanremo 2022.

Per rimanere aggiornati sui più importanti appuntamenti televisivi in programmazione, continuate a seguire Tivù La Guida.