L’entusiasmo del mercato per il metaverso non è più quello di un tempo, ma ci sono diverse aziende che comunque lo hanno adottato.

Lo shopping online guarda al futuro e molti marchi si sono già allargati nella prossima grande novità, la prossima frontiera: il metaverso. Questa realtà virtuale promette di essere entusiasmante e molte aziende e marchi importanti hanno esplorato lo spazio del metaverso per commercializzare i loro prodotti.

Quali sono queste aziende e quanto successo hanno avuto finora nel metaverso?

1. Nike

Nike domina l’industria dell’abbigliamento sportivo e ha scavato nel mondo del metaverso per inseguire nuove frontiere. Il suo primo tuffo nelle acque del metaverso è stato il lancio di Nikeland sulla piattaforma Roblox.

In questo metaverso, gli appassionati di Nike possono partecipare a giochi sportivi, competere in sfide virtuali di sneaker e abbigliamento e interagire con altri appassionati di Nike in tutto il mondo. Dal suo lancio nel novembre 2021, ha avuto diversi eventi con milioni di visitatori, con Nike che ha in programma di aggiungere più funzionalità ed esperienze a Nikeland.

Nel dicembre 2021, Nike ha proseguito ulteriormente nella sua ricerca per esplorare il metaverso acquisendo un’azienda di moda digitale, RTFKT. Questa azienda è nota per la creazione di sneaker virtuali e oggetti da collezione digitali, con le sue migliori collezioni NFT tra cui Cryptokicks, CloneX, MNLTH e molti altri.

In collaborazione con RTFKT, Nike ha lanciato il suo Nike Air Force 1 Forging Event, in cui gli utenti potevano acquistare da una qualsiasi delle dieci collezioni NFT con due edizioni di Takashi Murakami dal 24 aprile all’8 maggio 2023. Chiunque acquisti un NFT durante l’evento riceve un copia fisica dell’NFT (ad esempio, scarpe da ginnastica Nike).

Nel novembre 2022, Nike ha lanciato .Swoosh, una piattaforma metaverso abilitata per Web3 in cui è possibile raccogliere, acquistare, progettare e co-creare prodotti virtuali Nike e partecipare a eventi della comunità virtuale. Nike ha lanciato la sua prima collezione virtuale, Our Force 1 (OF1), rendendola disponibile l’8 maggio 2023, a un gruppo selezionato di invitati e ai membri generali il 10 maggio 2023. Al momento in cui scrivo, i possessori di Cryptokicks hanno accesso a . ID Swoosh, ma puoi accedere alla piattaforma solo negli Stati Uniti o in alcuni paesi europei selezionati.

Old sole, new story.



The #OurForce1 collection features digital renditions of AF1s past, present and future built for the next generation.



Nike’s first-ever virtual collection is inspired by the AF1 Low, a classic style remixed hundreds of times since it dropped in ‘82. pic.twitter.com/dlq65VNeAb — .SWOOSH (@dotSWOOSH) April 17, 2023

2. Samsung

Samsung ha lanciato il Samsung 837X al CES 2022. L’837X è modellato sul suo negozio fisico di New York City ed è un negozio metaverso immersivo ospitato nel metaverso Decentraland.

Samsung 837x, che ha tenuto la sua apertura dal 6 gennaio all’8 gennaio 2022, ha permesso alle persone di collezionare badge NFT rari e dispositivi indossabili esclusivi per il loro avatar mentre esploravano le loro principali esperienze di funzionalità:

• Connectivity Theater: dove Samsung presenta, istruisce e consente ai partecipanti di provare virtualmente i suoi ultimi prodotti e servizi.

• Sustainability Forest: una foresta virtuale in 837x in cui Samsung educa, interroga e consente ai partecipanti di interagire con le loro iniziative di sostenibilità piantando virtualmente alberi.

• Fase di personalizzazione: in cui gli utenti possono personalizzare i propri prodotti Samsung scegliendo i materiali, i colori e le caratteristiche dei propri smartphone, TV ed elettrodomestici

Puoi anche acquistare, visitare l’immersiva SmartThings Home ed esplorare tutte le ultime tecnologie Samsung nei loro numerosi negozi di esperienza Samsung, tra cui 837x a New York negli Stati Uniti.

3. Gucci

Gucci è stato lanciato nel metaverso per celebrare il suo 100° anniversario, collaborando con Roblox per creare una mostra di giardini virtuali, Gucci Garden, nel 2021. Questo giardino virtuale ha quattro spazi virtuali immersivi (Boutique, Bookstore, Gucci Osteria e Gucci Giardino 25) dove tu possono esplorare e acquistare oggetti da collezione digitali.

Gucci ha anche acquistato una porzione di terreno non divulgata nella piattaforma del metaverso Sandbox nell’ottobre 2022, chiamata Gucci Vault. È una ricreazione virtuale del loro negozio fisico a Milano, dove puoi esplorare arte, NFT e pezzi vintage di moda Gucci come abbigliamento e accessori in vendita. Collaborano anche con altri creatori di marchi e artisti nell’esplorazione della moda nel metaverso. Puoi anche giocare mentre interagisci con altri appassionati di Gucci e impari di più sulla storia e la cultura di Gucci.

4. Heineken

Heineken ha lanciato la sua prima birra virtuale, Heineken Silver, sulla piattaforma Decentraland, rendendola disponibile esclusivamente nel suo birrificio virtuale nel marzo 2022. All’evento di lancio, ai partecipanti è stato mostrato come la birra viene prodotta con luppolo codificato in binario coltivato da agricoltori senza carattere e il processo di birrificazione supervisionato dagli assistenti virtuali dedicati alla birrificazione di Heineken. Potrebbero anche assaporare l’aragosta pixelata e il caviale mentre incontrano gli ambasciatori di Heineken come Thierry Henry.

Naturalmente, non esiste un vero (vero) Heineken Silver che puoi acquistare e bere fisicamente, ma puoi mettere le mani sul prodotto in diversi modi. Ad esempio, puoi prendere una birra virtuale tramite Snapchat Virtual Lens di Heineken, filtro AR per iPhone (entrambi a cui puoi accedere sul loro sito Web ufficiale) o esplorare il loro birrificio su Decentraland. In un’altra nota: è possibile acquistare terreni virtuali nel metaverso nel caso in cui desideri averne una parte per te.

5. Bulova

Bulova, un’iconica azienda orologiera americana, ha collaborato con D-CAVE, un mercato metaverso di lifestyle, per lanciare due nuovi orologi Computron LED, lanciandone uno in uno spazio dedicato a Decentraland nel marzo 2022.

Puoi acquistare la versione dal design iconico degli orologi, ispirata ai giochi, per $ 450. L’altra versione degli orologi, l’edizione speciale, era disponibile solo tramite drop NFT quando è stata lanciata per la prima volta. Ma ora puoi ottenerlo coniando uno dei loro 1.000 NFT Phygital. Al momento della scrittura, sono stati coniati solo 10 NFT. Con un NFT coniato, ottieni anche una versione indossabile dell’orologio per il tuo avatar e un orologio Bulova Computron fisico (edizione speciale).

6. Burberry

Burberry è uno dei marchi di moda di lusso più attivi del metaverso. Burberry ha annunciato una collaborazione con Mythical Games nell’agosto 2021 per rilasciare una collezione NFT in-game Burberry Blanko in edizione limitata nel coinvolgente gioco multiplayer Blankos Block Party. Con una rinnovata partnership, Burberry ha proseguito con una seconda uscita della collezione Blanko NFT nel giugno 2022.

Burberry ha collaborato con Roblox per lanciare la sua borsa Lola firmata sulla piattaforma Roblox tramite dieci modelli di emote limitati e cinque gratuiti nel luglio 2022. I clienti potevano acquistare dalla sua collezione di borse Lola virtuale per i loro avatar, 800 Robux ciascuno per i modelli limitati.

Burberry era presente anche al debutto della Metaverse Fashion Week (MVFW), una sfilata di moda digitale virtuale tenutasi su Decentraland, un metaverso basato su blockchain, nel marzo 2022. La sfilata ha presentato le ultime collezioni digitali di Burberry, con oltre 100.000 ospiti presenti.

7. Hyundai

Uno dell’industria automobilistica, Hyundai, ha anche un morso del metaverso. Ha lanciato la sua città virtuale immersiva, Hyundai Mobility Adventure e Hyundai Pavilion su Metaverse Space nel gennaio 2023 sulla piattaforma Roblox all’inizio dell’evento Auto Expo 2023. Nello spazio virtuale, le persone possono interagire con altri utenti utilizzando i loro avatar ed esplorare la città di Hyundai controllando le diverse tecnologie e modelli di auto Hyundai.

I modelli di punta dell’azienda di interesse per la città virtuale sono stati NEXO, IONIQ 6, TUCSON, VENUE N Line e il tanto atteso Hyundai IONIQ 5, il primo SUV completamente elettrico dell’azienda. Inoltre, alcuni mini-giochi hanno permesso ai partecipanti di provare le funzionalità high-tech di Hyundai come la purificazione dell’aria tramite celle a combustibile elettriche e la tecnologia V2L.

Cosa ha in serbo il Metaverso per aziende e marchi?

Sebbene il metaverso esista da oltre due decenni, è ancora ampiamente considerato una tecnologia emergente. Tuttavia, con diverse aziende e marchi che mordono un pezzo della torta del metaverso, c’è la promessa che rivoluzionerà il modo in cui acquistiamo e consumiamo i prodotti.

Mentre il metaverso continua ad evolversi, speriamo di vedere più aziende aprire negozi virtuali e offrire ai propri clienti esperienze di acquisto nuove, entusiasmanti e più coinvolgenti.