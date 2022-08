6 lavori che esploderanno per realizzare il metaverso

Il metaverso promette di cambiare totalmente le nostre vite, ma chi è responsabile, in concreto, di portare queste nuove dimensioni virtuale in vita?

Il metaverso potrebbe ridefinire dalla a alla z il nostro modo di vivere, dai consumi di contenuti digitali al nostro lavoro. Ma chi è responsabile, in concreto, di portare queste nuove dimensioni virtuale in vita?

Secondo la banca di investimenti Citigroup, il metaverso – mondi virtuali dove le persone possono interagire direttamente tramite avatar – potrebbe raggiungere un valore clamoroso di 13 trilioni di dollari con 5 miliardi di utenti nel 2030.

In altre parole, il futuro è dietro l’angolo e le grandi tech company come Meta Platforms (conosciuta come Facebook), Microsoft, Apple, Amazon e Alphabet avranno bisogno di molto talento proveniente da diversi campi per rendere possibile il metaverso.

“È naturale che queste aziende cercheranno di espandere la propria forza lavoro e assumere più personale tecnico per soddisfare le ambizioni di un progetto di tale portata”, afferma Jonathan Merry, CEO di BanklessTimes, una pubblicazione online dedicata alla finanza alternativa e alle criptovalute. “La creazione del mondo è un processo meticoloso che richiede incredibili livelli di creatività, il che significa che queste aziende hanno bisogno di tutte le persone creative su cui possono mettere le mani”.

Una nuova dimensione

BanklessTimes ha messo in fila sei ambiti necessari per creare il metaverso, considerando artisti specializzati in realtà virtuale e aumentata, lavori non tecnologici come architetti, le cui capacità saranno valutate in base alla capacità di creare mondi digitali simili alla vita vera. C’è da dire che con il metaverso il concetto di realtà sarà molto flessibile e che nel metaverso sarà possibile per gli utenti sentire, odorare, toccare oggetti.

Il metaverso, inoltre, estenderà le capacità di internet in generale, visto che di pari passo con lo sviluppo del metaverso cambiano anche le modalità di interazione digitale degli utenti. Questa evoluzione è conosciuta come Web 3.0.

Secondo BanklessTime, “Sta succedendo. Può piacerti o no, ma il metaverso è molto reale e si sta avvicinando all’essere la prossima grande cosa, giorno dopo giorno”, dice. “Ma mentre abbiamo già la maggior parte della tecnologia affinché ciò sia possibile, è necessaria un’immensa quantità di lavoro per creare questi mondi virtuali dettagliati, quindi il vero metaverso potrebbe benissimo essere distante diversi decenni”.

Nel frattempo, saranno richiesti vari artisti e sviluppatori. Ecco sei professioni che renderanno possibile il metaverso, secondo BanklessTimes.

Artisti 3D

Artisti 3D o artisti specializzati in immagini generate dal computer creeranno interi mondi virtuali per l’interazione degli avatar degli utenti.

Designer di Interfaccia utente e User experience

Designer di Interfaccia utente e User experience si assicureranno che gli utenti possano interagire fra loro e accedere a qualunque piattaforma indipendentemente dallo specifico metaverso che l’utente abbi ascelto.

Designer di AR e VR

I designer di realtà aumentata e realtà virtuale porteranno il lavoro degli artisti 3D, UI e UX designer. Mentre i designer VR garantiscono un livello di dettaglio e narrazione nei modelli 3D per creare mondi coinvolgenti, i designer AR aggiungono suoni, video, grafica e persino sovrapposizioni GPS ai contenuti digitali che possono rispondere in tempo reale ai cambiamenti nell’ambiente dell’utente.

Ingegneri e sviluppatori di software

Ingegneri e sviluppatori del software codificano i mondi creati dagli artisti.

Ingegneri di AI

Gli ingegneri di AI usano l’intelligenza artificiale ed le tecniche di machine learning per sviluppare applicazioni e sistemi convenienti ed efficienti.

Carriere non IT nel metaverso

Dagli architetti ai designers di interni, dai designers di moda agli storytellers, serviranno diverse competenze per fare del metaverso una realtà davvero immersiva e un’esperienza veramente attrattiva per gli utenti.