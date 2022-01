5G negli Usa, zone cuscinetto in una cinquantina di aeroporti

Sono una cinquantina gli aeroporti Usa che prevedono una zona cuscinetto per evitare il rischio di interferenze con il 5G in banda C e alcune apparecchiature di volo come gli altimetri.

Il lancio del 5G sulle frequenze della banda C (3.7-3.98 Ghz) è stato posticipato negli Usa per un paio di settimane e debutterà il 19 gennaio. Pesano i timori di interferenze da parte dell’industria aeronautica su apparecchiature di primaria importanza a bordo degli aerei come gli altimetri, che operano sulla banda limitrofa (4.2-4.4 Ghz).

E così AT&T e Verizon, dopo un lungo braccio di ferro, hanno deciso di posticipare di due settimane al 19 gennaio il lancio del 5G, in origine programmato per il primo gennaio.

Zone cuscinetto intorno agli aeroporti

Per placare le autorità di regolamentazione delle compagnie aeree, AT&T e Verizon hanno concordato di creare una “zona cuscinetto” in banda C intorno a 50 aeroporti. Gli operatori non opereranno con torri cellulari in banda C entro 1,3 miglia (2100 m) dalla fine di qualsiasi pista. Offriranno velocità della banda C ridotte per ulteriori 0,3 miglia (540 m) oltre.

La US Federal Aviation Administration (FAA) ha pubblicato l’elenco degli aeroporti con zone cuscinetto il 7 gennaio. Comprende hub globali come l’aeroporto LaGuardia di New York, Chicago O’Hare e l’aeroporto internazionale di Los Angeles insieme a hub regionali più piccoli come il Greater Rochester International Airport e l’Aeroporto Internazionale di Orlando. Ci sono alcune eccezioni degne di nota, tra cui l’Hartsfield-Jackson ad Atlanta e l’aeroporto internazionale di Boston Logan, in città che non riceveranno il 5G in banda C questo mese o hanno torri 5G così lontane dalle piste che non c’è bisogno di un zona cuscinetto.

La zona cuscinetto dell’aeroporto di LaGuardia copre parte del Queens

In città densamente popolate come New York, dove le aree residenziali sono vicine agli aeroporti, le zone cuscinetto in banda C impediranno alle persone che vi entrano di accedere più velocemente al 5G a casa. La zona cuscinetto dell’aeroporto LaGuardia interesserà i residenti del Queens che vivono in determinate aree di Astoria Heights, Jackson Heights e Flushing, oltre a chiunque vada a una partita dei Mets a Citi Field o lavori o visiti la prigione di Rikers Island. (Le persone incarcerate non possono avere telefoni).