5G FWA e alfabetizzazione: l’impegno di Fastweb per l’emergenza

Di necessità virtù. Volgere in positivo l’emergenza virus, da vedere come un’occasione per colmare il gap digitale dell’Italia. Il nostro paese è da sempre agli ultimi posti del DESI, l’indice europeo di digitalizzazione che ci vede in coda per digital skill, uso di Internet, pagamenti digitali, eCommerce e interazione con la PA. Ma la quarantena forzata ha costretto tutti in casa, dando una spinta enorme all’uso della rete con l’esplosione di smart working, didattica online, gaming e intrattenimento. Questa la visione di Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb, che ha scritto alla Commissione Trasporti alla Camera riunita ieri sull’emergenza sanitaria sottolineando come “la situazione attuale possa diventare un volano per accelerare la digitalizzazione del paese”.

L’aumento del traffico

Questo perché l’uso della rete dall’inizio del lockdown è letteralmente esploso. Il flusso di dati nel periodo di picco, che normalmente si ha nelle ore serali fra le 20 e le 24, è aumentato del 40% secondo quanto riscontrato sulla rete fissa di Fastweb. Un aumento eccezionale, che di norma si registra in un anno e che invece è intervenuto in pochi giorni.

Interessante notare come il traffico su rete mobile sia invece aumentato in modo molto inferiore, “segno che gli utenti stanno facendo maggiore affidamento sulle reti fisse per accedere allo smart working, alla didattica online e all’intrattenimento”, scrive Calcagno.

5G FWA per ampliare la copertura

Nel periodo di emergenza è quindi necessario potenziare la copertura a banda ultralarga, in particolare nelle aree scoperte di connessioni ad un gigabit al secondo in download, e in questo senso Fastweb assegna un ruolo cruciale alle reti mobili 5G e “Fixed Wireless Access”. “Le reti 5G FWA coniugano la performance di rete della fibra, arrivando a fornire velocità di download fino a un gigabit/secondo, con la facilità di installazione delle reti mobili”. Una soluzione da diffondere per soddisfare la necessità di connessione nelle aree bianche e grigie del paese, precisa l’azienda.

Cos’è e come funziona il 5G FWA di Fastweb (demo live)

Semplificazioni necessarie

Perché ciò avvenga in modo più rapido, è necessario però che vengano introdotte misure di semplificazione per l’installazione di reti fisse e mobili. In particolare, Fastweb chiede due cosi nel documento inviato alla Camera.

Prevedere temporaneamente modalità più rapide e semplificate per ottenere la permissistica per agevolare l’installazione della fibra e di nuovi impianti radio, al momento rallentata anche dalla limitata operatività di alcune PA locali.

L’adeguamento temporaneo dei limiti elettromagnetici agli standard europei faciliterebbe di sicuro l’installazione rapida di nuovi impianti.

Se queste semplificazioni fossero messe subito in atto, Fastweb guadagnerebbe un anno sul suo piano di copertura che prevede il raggiungimento in tre anni di 8 milioni di famiglie e imprese con connettività fino a 1 Gigabit/secondo.