Alberto Calcagno (Fastweb): “Pensiamo che il 5G FWA sia l’unica soluzione a prova di futuro per portare in modo rapido ed efficiente i vantaggi della connettività ultrabroadband in ampie parti del Paese”. L’obiettivo? "8 milioni di case in città medio-piccole nelle aree grigie entro il 2023".

Partnership strategica tra Fastweb e Linkem per la realizzazione delle reti 5G Fixed Wireless Access (FWA) per offrire connettività fino ad 1 Gigabit nelle aree grigie. L’accordo, di lungo termine, prevede di accelerare la costruzione delle loro rispettive reti 5G (FWA) e il reciproco accesso all’ingrosso a tali infrastrutture per la fornitura di connettività fiber-like con velocità fino a 1 Gbp/s.

Alberto Calcagno (Fastweb): “FWA soluzione a prova di futuro per portare il 5G in ampie parti del Paese”

“L’accordo con Linkem è un altro elemento chiave nell’execution della strategia di Fastweb volta a mettere a disposizione dei propri clienti la migliore connettività dovunque”, ha dichiarato Alberto Calcagno, ceo Fastweb, che ha aggiunto: “Metteremo tutto il nostro impegno nella realizzazione di una rete 5G FWA all’avanguardia nelle aree grigie del paese e grazie a questo accordo saremo in grado di estendere significativamente e in tempi rapidi i servizi gigabit offerti ai clienti. Crediamo profondamente”, ha concluso Calcagno, “nel nostro ruolo di operatore infrastrutturato e pensiamo che il 5G FWA sia l’unica soluzione a prova di futuro per portare in modo rapido ed efficiente i vantaggi della connettività ultrabroadband in ampie parti del Paese”.

Davide Rota (Linkem): “La tecnologia Wireless fissa reale alternativa infrastrutturale per la fornitura di servizi a banda ultralarga e per 5G”

La partnership “con Fastweb conferma il ruolo pionieristico di Linkem nello sviluppo di reti FWA ad alta capacità, nonché il ruolo cruciale che la tecnologia Wireless fissa svolge come reale alternativa infrastrutturale per la fornitura di servizi a banda ultralarga nel mercato italiano delle telecomunicazioni anche nella prospettiva del 5G”, ha commentato Davide Rota, ceo Linkem CEO. “Siamo particolarmente entusiasti di mettere a frutto la nostra esperienza di oltre 15 anni”, ha concluso Rota, “nella costruzione e gestione di reti wireless a banda ultralarga per la rapida espansione e upgrade della nostra rete attuale, al fine di fornire le migliori prestazioni possibili ai nostri clienti, nonché supportare lo sviluppo di servizi innovativi 5G in queste aree e in tutto il Paese”.

I dettagli dell’accordo

L’accordo annunciato oggi farà leva sugli asset esistenti dei due operatori – quali ad esempio le competenze nel radio planning, i siti esistenti e nuovi – per consentire il roll-out più rapido ed efficiente di due reti 5G FWA indipendenti migliorandone sia la copertura che le performance. Allo stesso tempo l’accordo garantisce una rigorosa divisione dei rispettivi asset, servizi e offerte commerciali.

Linkem e Fastweb avranno reciproco accesso all’ingrosso alle rispettive reti 5G, sfruttando in tal modo al meglio le caratteristiche specifiche delle reti per abilitare la fornitura di servizi ultrabroadband massimamente performanti ai propri clienti.

L’obiettivo? 8 milioni di case nelle aree grigie entro il 2023

Il footprint complessivo delle due reti, che coprirà 8 milioni di case in città medio-piccole nelle cosiddette “aree grigie” – corrispondenti al 30% della popolazione – sarà completato entro il 2023.

Fastweb e Linkem, assicurano le società, miglioreranno in modo significativo la customer experience offrendo connettività “fiber-like” con performance fino ad 1 Gigabit, a costi e tempi di realizzazione molto inferiori a quelli delle reti FTTH.

Fastweb ha testato velocità in download fino ad 1 Gigabit e di 200 Mbps in upload in una serie di sperimentazioni e progetti pilota sviluppati negli scorsi mesi, confermando la capacità del 5G FWA di rappresentare una robusta alternativa all’infrastruttura FTTH, con l’ulteriore vantaggio di tempi e costi di realizzazione notevolmente ridotti.

Ecco una demo live del 5G FWA di Fastweb

Lo scorso maggio Fastweb, pioniere nella posa di reti in fibra FTTH e FTTC, aveva annunciato un piano per raddoppiare il footprint della propria rete proprietaria a banda ultralarga dagli 8 milioni di case attuali coperti da reti FTTx a 16 milioni entro il 2024, grazie alla posa di una rete 5G FWA all’avanguardia. L’azienda ha un piano complessivo di investimenti di 3 miliardi nei prossimi 5 anni, che andranno a coprire anche i costi di realizzazione delle reti 5G FWA e 5G mobile. Per l’esecuzione di questo piano Fastweb farà leva sulle competenze della propria controllata Fastweb Air che già gestisce una rete LTE FWA nelle aree di digital divide esteso.

Operatore leader nel mercato FWA italiano, Linkem ha realizzato la più estesa rete proprietaria di accesso wireless che serve già 650mila clienti residenziali e business con una copertura del 70% del territorio nazionale. Grazie all’innovativa visione di utilizzare la tecnologia LTE FWA come un’alternativa per la fornitura di servizi ultra-broadband in Italia, Linkem ha attratto più di mezzo miliardo di euro di investimenti stranieri e sta realizzando un piano industriale per l’upgrade della propria rete al 5G, abilitando non solo le migliori performance per i clienti finali, ma un vero e proprio ecosistema di servizi innovativi.

Claudia Pollio (Linkem): “Così portiamo il 5G sul territorio”

Al 5G Italy 2019, Claudia Pollio, responsabile relazioni e comunicazioni istituzionali – Linkem, ci aveva spiegato proprio i vantaggi del 5G FWA: “Questo modello è la prima vera applicazione del 5G”, ha detto ai nostri microfoni.