Fastweb, picco di traffico +40%. Tutte le misure per potenziare la rete

L’operatore ha comunicato all’Agcom le contromisure adottate per mitigare l’impatto degli aumenti di traffico. Lo smart working non è un problema.

Il traffico Internet cresce con il virus, ma le reti sono dimensionate per rispondere all’incremento dei dati. E’ questo il messaggio di Fastweb, che in queste settimane sta rispondendo con azioni tempestive per mitigare l’impatto dell’aumento del traffico dovuto al distanziamento sociale imposto da virus, che ha di fatto chiuso in casa gli Italiani, sempre più consumatori forti di banda larga.

Nessuna congestione

Fastweb, come richiesto dall’Agcom, ha comunicato nei giorni scorsi dati complessivi sugli aumenti di traffico. Gli interventi tempestivamente messi in atto dall’operatore hanno consentito di evitare congestioni e consentono un utilizzo regolare del servizio di connettività da parte di tutti gli utenti, fa sapere l’operatore.

Traffico rete fissa, volume di ‘picco’ cresciuto del 40%

Per quanto riguarda la rete fissa, Fastweb sottolinea l’opportunità che tutti gli operatori utilizzino indicatori univoci e significativi, anche al fine di dare aggiornamenti sulla situazione della rete senza creare allarmismi ingiustificati.

In tal senso l’unico indicatore in grado di segnalare la capacità delle reti di supportare il traffico, è il volume di “picco” che normalmente si verifica in orario serale: esso, per quanto riguarda la rete fissa di Fastweb, è passato da 2,8 Terabit/s a circa 3,9Terabit/s, registrando un aumento di circa il 40%.

Composizione del traffico

Con riferimento alla composizione del traffico si rilevano i seguenti fenomeni:

aumento del traffico video, che rappresenta ora oltre il 50% del traffico complessivo (+30%)

aumento del traffico gaming che rappresenta ora circa il 15% del traffico complessivo (+300%)

sostanziale stabilità del traffico di navigazione Internet, che continua a rappresentare circa il 18% del traffico complessivo.

Lo smart working non è una criticità

L’operatore, infine, ha rilevato che rispetto ai volumi complessivi, il traffico di download rappresenta il 90% del totale e l’upload circa il 10%. In termini di picco, il traffico di upload sta registrando un aumento poco superiore alla media, segno che l’aumento dello smart working è pienamente compatibile con gli attuali dimensionamenti di rete e non rappresenta una fonte di criticità, precisa l’azienda spegnendo così l’allarmismo circolato per l’aumento del ricorso al lavoro a distanza di queste ultime settimane.

Le iniziative intraprese da Fastweb

In risposta ai fenomeni rappresentati, Fastweb, ha messo in campo tempestive iniziative per potenziare la capacità della rete:

i principali snodi di rete sono stati upgradati e dimensionati per supportare picchi fino a 4,5 terabit/secondo – ben al disopra dei picchi attuali – con la previsione di ulteriori interventi qualora necessari per soddisfare le esigenze dei clienti;

sono stati previsti interventi di upgrade dell’infrastruttura di trasporto per assicurare ai clienti non serviti da infrastruttura proprietaria Fastweb – quali i clienti attestati su servizi wholesale bitstream di TIM – un aumento fino al 100% della banda di picco.

Upgrade disponibile, in conformità con il contenimento del Covid-19

Infine, benché i rallentamenti sperimentati dai clienti nelle scorse settimane siano determinati quasi esclusivamente dal sovraccarico di dati nelle reti di trasporto e non legati alle caratteristiche delle reti di accesso, Fastweb adotterà tutte le misure – compatibilmente con le disposizioni relative al contenimento dell’emergenza Covid-19 che limitano in parte l’operatività nelle abitazioni dei clienti – per accelerare l’upgrade della connessione dei propri clienti, evidenziando come ad oggi già il 64% dei clienti Fastweb sia attivo su un servizio NGA con velocità superiore a 100 Mbit/s.

Prosegue lo sviluppo dell’FWA 5G

Rispetto alle azioni per rendere disponibile una infrastruttura più performante in aree ancora sprovviste di connettività a banda ultralarga, Fastweb intende continuare – sempre nel rispetto delle disposizioni relative al contenimento dell’emergenza Covid-19 – ad investire per ampliare la rete ultra-broadband proprietaria, attraverso lo sviluppo di una infrastruttura FWA 5G in grado di fornire connettività fino ad 1 Giga ad ulteriori 8 milioni di famiglie ed imprese.