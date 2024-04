Presentato in occasione di 5G Italy il primo white paper RESTART relativo alla Grand Challenge #0 - Creare una visione dell’evoluzione futura delle telecomunicazioni in Italia e all’estero.

Presentato in occasione di 5G Italy il primo whitepaper RESTART relativo alla Grand Challenge #0 – Creare una visione dell’evoluzione futura delle telecomunicazioni in Italia e all’estero.

Scarica il white paper in PDF

Il whitepaper, dal titolo “Visione tecno-economica del futuro delle telecomunicazioni”, inquadra l’ecosistema attuale delle telecomunicazioni, proponendo un modello che rappresenta le attività, i ruoli attuali e gli archetipi di business model degli attori esistenti. Tale modello fungerà da bussola per il disegno dei diversi possibili scenari futuri. Inoltre, in questo primo rapporto, vengono delineate anche le principali aree di trasformazione che determineranno, a seconda delle dinamiche che assumeranno, le evoluzioni future. Questi spunti di riflessione costituiranno la base per il prosieguo del lavoro e i prossimi whitepaper.

Scarica il white paper in PDF