La 6° edizione del 5G Italy, la Conferenza internazionale organizzata dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), si terrà a Roma il 16 e 17 aprile.

Si terrà il 16 e 17 aprile al Palazzo delle Esposizioni di Roma, (in via Milano 9/A), la 6° edizione del 5G Italy, la conferenza internazionale di riferimento del mondo delle telecomunicazioni organizzata dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), che quest’anno si intitola “5G & Co. 2024. Everything is Connected”, a sottolineare l’ampliamento di vedute che si allargherà ai diversi ambiti di applicazione della tecnologia.

Il convegno darà ampio spazio ai nuovi servizi, alle applicazioni, ai Verticals necessari per creare il nuovo ecosistema basato sulla tanto attesa infrastruttura di rete stand alone. Uscito dalla sua prima fase tecnologica di avvio, il 5G sta ormai evolvendo silenziosamente ma in maniera costante verso una molteplicità di applicazioni capillari a vantaggio soprattutto del mondo aziendale.

Un processo che si sta verificando in un contesto cruciale dal punto di vista politico, con alle porte le elezioni per il rinnovo della Commissione Ue.

L’esplosione dell’Intelligenza Artificiale e le conseguenze regolatorie ed etiche collegate alla nuova tecnologia sono oggi al centro del dibattito globale, in un contesto geopolitico complicato dai conflitti in atto in Ucraina e a Gaza.

E’ in questo quadro storico estremamente delicato che si inserisce la Conferenza 5G & Co., che sarà caratterizzata da numerosi panel tematici, tra cui:

I principali vantaggi del 5G per il mondo del Business

I principali ostacoli al pieno dispiegamento del nuovo standard mobile

Le nuove tecnologie in arrivo con il 5G (Cloud, Edge, AI, Metaverso, Open Ran e DAS)

I limiti elettromagnetici, le Reti private e Verticals

La strategia europea per lo sviluppo efficiente e armonizzato dello spettro radio

Le Business cases Energy e Sanità

Partecipanti

5G & Co. 2024 si avvarrà del contributo prezioso di rappresentanti istituzionali (Governo, Parlamento e Enti) e di personalità C-level delle aziende più rilevanti del panorama industriale italiano e di enti internazionali.

Blefari Melazzi (CNIT e Fondazione RESTART): ‘Applicazioni 5G si svilupperanno molto in futuro’

“Ci troviamo in un momento di grande cambiamento tecnologico, nell’era della frammentazione di Internet e del consolidamento dei suoi attori – dice Nicola Blefari Melazzi, Presidente del CNIT e della Fondazione RESTART e promotore del 5G & Co. – La situazione del mercato delle Tlc non è rosea, ma i servizi e le applicazioni basati sulla rete 5G si svilupperanno molto nel prossimo futuro. Resta da capire da chi saranno sviluppati e implementati e secondo quali modalità”.

Un tema, quello dello sviluppo futuro del mercato digitale, al centro della due giorni del 5G & Co., che prevede in apertura la presentazione di un Whitepaper ad hoc realizzato da RESTART.

La conferenza si svolgerà in presenza, con un pubblico top level e sarà trasmessa anche in live streaming.

Business Networking

“5G & Co. 2024” sarà anche una grande occasione di networking per intercettare nuove opportunità di incontro tra istituzioni, industria, sistema universitario e decisori.

5G & Co. 2024 è promosso ed organizzato dal CNIT (il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, ente non-profit riconosciuto dal MIUR). Il CNIT svolge attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata nell’ampio settore dell’ICT: consorzia 42 università pubbliche, dispone di 7 Laboratori Nazionali con oltre 100 ricercatori e a esso afferiscono oltre 1.300 professori e ricercatori.

