Oslo, sulla falsariga di Uk, Usa e Germania, sta guardando alla banda 3.8 Ghz e 4.2 Ghz per sviluppare l’uso locale del 5G. In Italia il dibattito sembra in stallo da qualche tempo.

Oslo sta guardando alla banda 3.8 Ghz e 4.2 Ghz per sviluppare l’uso locale del 5G. Dopo Germania, Usa e Regno Unito, anche l’autorità norvegese delle comunicazione (Nkom) guarda in modo deciso alla messa a disposizione di frequenze 5G da dedicare ad uso privato. In seguito a una serie di progetti pilota andati a buon fine, è partita una gara per l’assegnazione di porzioni di 80 Mhz in banda 3.8 Ghz-4.2 Ghz con licenza decennale per lo sviluppo di reti private.

Non c’è una base d’asta nella documentazione del regolatore, ma i fondi da investire dipenderanno dalla quantità di spettro e dalla potenza delle stazioni radio base che saranno usate. Fra le richieste del regolatore, l’uso che se ne vuole fare, quali Verticals si possono sviluppare. Non sono previste restrizioni di sorta per il richiedente.

Il tema delle reti private è potenzialmente positivo per lo sviluppo dei Verticals, ma si tratta di un argomento sensibile per gli operatori, che sono impegnatissimi a catturare il potenzialmente lucroso mercato aziendale del 5G.

Gli operatori in alcuni mercati considerano le reti private come un concorrente per il loro business.

“In qualità di regolatore nazionale dello spettro in Norvegia, Nkom ha lavorato dal 2019 per stabilire opzioni per l’industria e i verticali per ottenere l’accesso al 5G. Con il rilascio di 3,8-4,2 GHz a NPN locale [reti non pubbliche], Nkom vuole integrare le offerte dell’operatore di rete mobile nazionale (MNO) “, ha affermato.

Vale la pena notare che l’incumbent Telenor ha lavorato per un po’ di tempo sull’opportunità privata del 5G. Ad esempio, il nuovo accordo sul cloud pubblico che ha firmato con AWS un anno fa include il lavoro su reti private, sia nel suo mercato interno che nelle operazioni internazionali.

Quindi non è che gli operatori di rete mobile norvegesi – loro tre più il provider di banda larga e TV Altibox che hanno pagato poco meno di mezzo miliardo di dollari per le frequenze a 2,6 GHz e 3,6 GHz all’asta 5G dello scorso anno – vengano messi da parte. Sembra una semplice spinta verso il 5G privato da parte del regolatore.

Come afferma Nkom: “La regolamentazione stabilita in 3,8-4,2 GHz abbassa le barriere per convincere l’industria norvegese a esplorare ciò che il 5G può offrire per risolvere le loro esigenze di comunicazione wireless”. L’autorità sta basando la sua regolamentazione della band sul lavoro svolto da Ofcom quattro anni fa, per inciso.

Il 5G privato potrebbe certamente fare un po’ di spinta.

Secondo gli ultimi dati della Global Mobile Suppliers Association (GSA), ci sono almeno 955 organizzazioni che implementano reti mobili private LTE o 5G in 72 paesi in tutto il mondo, ma il 4G domina ancora, con il 5G che rappresenta poco più del 40% del totale. Nel frattempo, la scorsa estate ABI Research ha previsto che il settore manifatturiero e industriale è sulla buona strada per raggiungere 49 milioni di connessioni 5G private entro la fine del decennio, ma ha avvertito che la mancanza di dispositivi potrebbe ostacolare la diffusione.

I governi che aprono lo spettro a prezzi accessibili possono solo aiutare.

E in Italia?

In Italia ,una consultazione sull’uso privato dello spettro è stata realizzata nel 2021 dall’Agcom, ma da allora il tema è passato in secondo piano.

A frenare il dibattito la posizione per così dire guardinga degli operatori Tlc, che vedono lo sviluppo di un uso privato e locale dello spettro come una potenziale minaccia rispetto alla tradizionale assegnazione su licenza ad esse riservato. Uno scenario che in Germania è stato modificato da tempo, in particolare su forte spinta del potente mercato dell’automotive.

