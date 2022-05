5G, Ofcom spinge sull’uso privato dello spettro in Uk. E in Italia?

Ofcom ha avviato una consultazione sull'uso privato e locale delle frequenze 5G in banda millimetrica, mentre in Italia il dibattito sembra in stallo da qualche tempo.

Ofcom, il regolatore britannico delle telecomunicazioni, ha avviato l’iter per giungere ad un’asta sullo spettro ad altissime frequenze mWave (onde millimetriche), da destinare parzialmente anche all’uso privato del 5G.

Onde millimetriche, Consultazione in Uk

La consultazione appena avviata durerà fino al 18 luglio prossimo allo scopo di “mettere a disposizione un’ampia porzione di spettro millimetrico (mWave)” per diversi utilizzi. Il regolatore propone di assegnare spettro on banda 26 GHz (24.25-27.5 GHz) e 40 GHz (40.5-43.5 GHz). “Siamo consapevoli che per ora l’uso massiccio di applicazioni per le frequenze millimetriche si trova ancora in una fase embrionale, ma crediamo che questo spettro abbia il potenziale di produrre vantaggi significativi rendendo possibile forti incrementi di capacità e rapidità dei dati che viaggiano in wireless”, si legge in una nota dell’Ofcom.

Per il regolatore britannico, il beneficio principale di questo uso privato dello spettro “è che può supportare le aziende con esigenze wireless personalizzate. Questo spettro può essere utilizzato per fornire reti private in un’ampia gamma di settori, che possono abilitare cose come l’automazione di fabbrica nella produzione, l’agricoltura intelligente in agricoltura e proteggere le reti in stile campus nei locali commerciali”.

E in Italia?

In Italia ,una consultazione sull’uso privato dello spettro è stata realizzata lo scorso anno dall’Agcom, ma da allora il tema è passato in secondo piano.

A frenare il dibattito certamente la posizione per così dire guardinga degli operatori Tlc, che vedono lo sviluppo di un uso privato e locale dello spettro come una potenziale minaccia rispetto alla tradizionale assegnazione su licenza ad esse riservato. Uno scenario che in Germania è stato modificato da tempo, in particolare su forte spinta del potente mercato dell’automotive.

