5 tecnologie che daranno forma al metaverso del futuro

Il mondo post pandemia sta cambiando molto velocemente, e la tecnologia contribuisce a costruirne i nuovi connotati. In questo contesto, il metaverso sarà, se già non lo è, il trend tecnologico più importante e pervasivo per i prossimi vent’anno o giù di lì. Questo pensano gli analisti, che hanno individuato 5 tecnologie che direttamente o meno renderanno interattiva e interconnessa la piattaforma virtuale. Lo scrive il sito specializzato Enterpreneur.com in una interessante analisi.

1. Le cuffie per la realtà voirtuale

I dispositivi per la realtà virtuale saranno una parte integrale della realtà del futuro, fondamentali per accedere e connettersi nel metaverso.

Non importa cosa facciamo, se vogliamo lavorare o giocare, useremo cuffie per la realtà virtuale. Proprio come ogni azienda due decenni fa ha creato un sito Web per avere una presenza su Internet, allo stesso modo le aziende dovranno creare una loro presenza nello spazio virtuale 3D.ù

E’ assai probabile inoltre che la realtà virtuale sostituirà le console di gaming entro la fine del decennio. Ciò significa che il mondo del gaming online e quello del business tradizionale ad un certo punto si fonderanno insieme e le aziende tradizionali collaboreranno con sviluppatori di giochi come Fortnite e Roblox per creare esperienze VR coinvolgenti.

Tuttavia, ci sono alcune sfide complesse che i creatori di prodotti devono superare. Ad esempio, è importante aumentare la risoluzione dei dispositivi VR (idealmente, avere una risoluzione di 8k perché aiuterà a creare uno spazio virtuale più realistico) e progettare visori VR con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz perché questa frequenza aiuterà a prevenire la cinetosi che molti utenti di VR soffrono in questo momento. Inoltre, è essenziale accoppiare i visori VR con altri sensori del corpo per creare una migliore illusione della realtà. Meta sta già lavorando a un guanto tattile che si accoppierà con un auricolare per creare un’esperienza più coinvolgente.

2. Occhiali per la realtà aumentata

Come la realtà virtuale, così anche la realtà aumentata diventerà parte della nostra vita quotidiana. Ma invece che nelle cuffie, la realtà aumentata sarà integrata negli occhiali speciali che useremo.

Il concetto è lo stesso dei Google Glass, lanciato senza grosso successo una decina di anni fa. Ma questa cosa secondo gli analisti l cose andranno diversamente. La realtà aumentata diventerà la nostra nuova realtà, arricchendo le nostre interazioni con contatti diretti con oggetti intelligenti, oggetti reali. Ma ad esempio se andremo in un negozio la nostra interazione sarà possibile con un ologramma che fungerà da commesso che entrerà in scena soltanto in caso di necessità, ad esempio se avremo bisogno di avere delle informazioni particolari.

L’AR verrà probabilmente utilizzato per le scansioni dell’ambiente dal vivo nel mondo reale. Ambienti come i quartieri cittadini saranno naturalmente trasferiti nello spazio virtuale dagli utenti AR. L’AR sarà utilizzato anche per esplorare i nuovi oggetti architettonici ancor prima che vengano effettivamente costruiti. Immagina di essere in grado di progettare un nuovo edificio e quindi utilizzare gli occhiali AR per navigare in questo spazio prima che venga costruito per comprendere potenziali problemi.

I visori VR e gli occhiali AR cambieranno anche il modo in cui interagiamo con i dispositivi tecnologici. Le interazioni vocali saranno una parte naturale dei dispositivi AR e VR. Con così tante opzioni diverse offerte dai dispositivi AR, sarà più facile per gli utenti dire “Fai (azione)” piuttosto che trovare un’opzione appropriata nel menu di navigazione.

3. Finanza decentralizzata (DeFi) e token non fungibili (NFT)

Le finanze decentralizzate saranno il cuore dell’economia digitale del metaverso. La valuta digitale (monete) si adatterà perfettamente all’ambiente virtuale. Finché gli utenti rimangono in un ambiente virtuale, possono vendere e acquistare oggetti con valute digitali. È improbabile che vi sarà un solo metaverso; più probabilmente, avremo più metaversi creati da varie società, quindi è improbabile vedere una valuta universale che funzioni per tutti i metaversi. Ogni azienda che creerà un metaverso rilascerà anche la propria valuta e una delle sfide che i designer di prodotti dovranno affrontare è la creazione di un meccanismo che consenta loro di scambiare facilmente una valuta con un’altra.

NFT è una tecnologia che la maggior parte delle persone associa oggi alla raccolta e alla vendita di oggetti digitali. Ma questa tecnologia ha molto più potenziale. In futuro, NFT verrà utilizzato come indicatore della proprietà di qualsiasi risorsa digitale nel metaverso: verrà utilizzato per tutti gli oggetti digitali nello spazio virtuale, da una proprietà terrestre digitale a un abito virtuale che indossa il tuo avatar.

4. Identità digitale

Molti credono che il metaverso sarà uno spazio in cui tutto è possibile. Non è vero. Proprio come un mondo reale ha alcune regole e politiche che le persone devono seguire, anche un mondo virtuale dovrà avere una serie di politiche fondamentali che le persone devono seguire. E l’identità digitale è qualcosa che aiuterà a controllare queste politiche.

L’identità digitale funzionerà allo stesso modo di un’identità del mondo reale. Sarà connessa al tuo avatar digitale, la rappresentazione virtuale di te come utente. Quando l’utente si unisce al metaverso, il suo avatar fornirà un’identità digitale per accedere a vari servizi. La creazione di identità digitali richiederà probabilmente la raccolta e l’analisi di alcuni dati biometrici. Molto probabilmente, gli utenti eseguiranno scansioni e riconoscimenti facciali.

E’ ancora da capire se le aziende che hanno creato il metaverso controlleranno anche l’identità digitale o chiederanno ai fornitori di servizi di farlo. I creatori del metaverso dovranno anche adeguarsi al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) per proteggere la privacy dei dati personali. Considerando la quantità di informazioni che le aziende possono raccogliere sui propri utenti nel metaverso, questa può essere una sfida enorme per i fornitori di servizi.

5. Sensori avanzati di monitoraggio della salute nei dispositivi indossabili

La pandemia ha dimostrato che la salute è il nostro bene più prezioso. La tecnologia sarà utilizzata per creare una vita più sana. I dispositivi indossabili di nuova generazione consentiranno un monitoraggio più preciso della nostra salute. Non solo l’elenco di quali dispositivi saranno in grado di monitorare si estenderà, ma cambierà anche il modo in cui i dispositivi terranno traccia della nostra salute. I dispositivi indossabili monitoreranno la tua salute misurando i gas che escono dalla tua pelle. Tracceranno i biomarcatori relativi ai disordini metabolici come le malattie cardiache e il diabete. Molto probabilmente, tali sensori saranno integrati in tutti i dispositivi che utilizziamo quotidianamente: smartwatch, occhiali AR e visori VR.