4 cose da sapere sul metaverso questa settimana secondo il WEF

Quattro cose da sapere sul metaverso raccolte questa settimana dal World Economic Forum (WEF).

Meta ha detto ai pubblicitari che potrebbero volere ancora un o’ di anni prima dell’avvento della realtà mista

La nuova tecnologia che fonde fra loro il mondo virtuale e quello fisico potrebbero cominciare a diventare realtà per i consumatori fra qualche anno. Lo ha Meta alle agenzie pubblicitarie, aggiungendo alcuni dettagli sul suo concetto di metaverso.

La realtà mista sarà una tecnologia che consentirà a chiunque di indossi un headset apposito di usare oggetti del mondo reale per provocare una reazione nel mondo virtuale, come ad esempio colpire il personaggio virtuale di un gioco con una mazza da baseball vera, ad esempio.

È uno dei tre tipi di tecnologie di realtà estesa spesso associate al metaverso. La realtà aumentata esiste, con giochi per dispositivi mobili come Pokemon Go, ma i giocatori non possono influenzare il mondo digitale con un oggetto fisico. I visori per realtà virtuale, come l’Oculus di Meta, immergono gli utenti in un mondo completamente virtuale in cui possono interagire con l’ambiente.

I commenti di Meta sono arrivati durante una chiamata Zoom con le agenzie pubblicitarie, che era programmata per aiutare gli inserzionisti a comprendere meglio il metaverso, ha affermato un dirigente dell’agenzia che ha partecipato alla chiamata. È stata la prima tavola rotonda di Meta con le agenzie sul metaverso.

La stima della realtà mista a pochi anni di distanza porta ulteriori dettagli sulla sequenza temporale della costruzione del metaverso, l’idea futuristica di una rete di mondi virtuali a cui è possibile accedere da diversi dispositivi, la cui costruzione, secondo Meta, potrebbe richiedere un decennio.

Tre modi in cui il metavrso potrebbe cambiare il mondo del lavoro

La pandemia ha dimostrato quanto velocemente la tecnologia può cambiare il mondo del lavoro e il modo in cui svogliamo le nostre mansioni. Centinaia di milioni di persone si sono chiuse in casa durante il lockdown. E mentre i meeting di lavoro si trasferivano su Zoom abbiamo imparato come curare gli sfondi del nostro pc e come mascherare il fatto che non ci eravamo tagliati i capelli da settimane.

È probabile che il metaverso porti il concetto di lavoro virtuale a un livello completamente nuovo. Secondo Quartz at Work il metaverso funzionerà come uno spazio ufficio virtuale, un luogo per la formazione virtuale e come luogo di ritrovo per i dipendenti. Nel metaverso, lo spazio di lavoro virtuale sarà fornito dal datore di lavoro, quindi ci saranno meno preoccupazioni per ciò che i libri sullo scaffale in background dicono di te come professionista. Per quanto riguarda i capelli disordinati, il tuo avatar può essere realizzato per proiettarti come la persona che più desideri essere, qualunque sia la realtà del mondo reale che maschera.

I grandi marchi stanno rivendicando un loro ruolo nel metaverso

Alcune delle più grandi aziende del mondo, come Meta e Microsoft, stanno guidando la corsa alla creazione degli ambienti virtuali che popoleranno il metaverso. Ma mentre si preparano a gettare le basi del mondo virtuale del futuro, altri grandi marchi si stanno posizionando per trarre vantaggio dalla nuova economia che il metaverso potrebbe inaugurare.

Il Guardian riporta che “McDonald ha recentemente depositato 10 domande di marchio, inclusa una per un ristorante virtuale” e anche che Walmart, Samsung e PricewaterhouseCoopers stanno portando avanti i piani per operare nel metaverso.

Bloomberg ha recentemente previsto che l’economia del metaverso potrebbe rappresentare un’opportunità da 800 miliardi di dollari nel 2024.

Manchester City e Sony stanno costruendo uno stadio virtuale per i fan del metaverso

I tifosi di calcio di tutto il mondo potrebbero ben presto avere l’opportunità di vivere l’emozione della Premier League nel metaverso.

I campioni inglesi del Manchester City hanno collaborato con Sony per sviluppare esperienze digitali per i fan. Il loro annuncio diceva: “lo scopo di questa collaborazione è creare una comunità globale di fan online in cui i fan possano interagire con il club e tra di loro all’interno di un” metaverso “online che sarà una ricreazione virtuale dell’Etihad Stadium”.