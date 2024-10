12 novembre evento Cerchio ICT a Bologna, i vantaggi dell’innovazione tecnologia nel settore degli acquisti pubblici

L’innovazione tecnologica nel settore degli acquisti pubblici sta aprendo nuove frontiere e opportunità, ma anche sfide significative.

Per la Pubblica Amministrazione e le società in house, affrontare questi cambiamenti significa rivedere modelli di gestione e processi per garantire efficienza e qualità nei servizi erogati.

E-Procurement e nuovi modelli di business digitali

Torna l’evento annuale promosso dalle 4 società del Cerchio ICT: Informatica Alto Adige, Lepida, Pasubio Tecnologia e Trentino Digitale.

1 conferenza, 1 piattaforma streaming comune, 4 sedi fisiche diverse: Bologna, Bolzano, Schio e Trento.

L’evento è gratuito, per registrarti in presenza e ricevere l’attestato di partecipazione, seleziona la sede di interesse (Bologna, Bolzano, Schio, Trento).

Come partecipare e seguire l’evento

Al termine della procedura riceverai la conferma di registrazione da esibire al personale il giorno della conferenza.

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.cerchioict.it. Non è necessario registrarsi per fruire della diretta.

Rimani aggiornato con il programma dell’evento e per saperne di più vai su www.cerchioict.it/e-procurement.

Iscrizioni aperte

Per ulteriori informazioni: info@cerchioict.it

