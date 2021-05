100X100 Cinema, il magazine di Sky pensato per gli amanti del cinema, si rinnova e offre agli spettatori un appuntamento settimanale.

Dal 24 maggio, ogni lunedì alle 20.55 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, uno spazio fisso per approfondire temi e novità sui titoli targati Sky Original, i film in uscita nelle sale e quelli in programmazione sui canali Sky Cinema.

A guidare gli spettatori in prima serata nel mondo del cinema, attraverso interviste esclusive e rubriche di approfondimento, saranno la new entry Francesca Baraghini, giornalista di SkyTG24 e il volto di Sky Cinema Francesco Castelnuovo.

Dallo studio di 100×100 CINEMA la coppia incontrerà i principali protagonisti del cinema italiano e internazionale.

100X100 CINEMA è il magazine settimanale pensato per gli amanti del cinema, per chi vuole tenersi aggiornato sui film che usciranno direttamente su Sky, per chi vuole conoscere le anticipazioni e i retroscena dei film targati Sky Original, per chi non vuole perdersi le ultime novità in uscita nelle sale e per chi è curioso di sapere tutto sulle première e le saghe più celebri ed emozionanti in programmazione sui canali cinema di Sky.