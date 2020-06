10 modi per integrare il digital marketing con il marketing tradizionale

Come integrare il digital marketing con il marketing tradizionale?

La digitalizzazione in Italia deve ancora fare grandi passi per arrivare a dei livelli quantomeno ammissibili in un mondo in continua evoluzione tecnologica e digitale. Infatti il nostro Paese si posiziona soltanto al 24° posto della graduatoria dei Paesi dell’Unione Europea, precede solo la Polonia, la Grecia, la Romania e la Bulgaria.

Nel periodo di emergenza Covid-19, la maggior parte delle attività in Italia e nel mondo sono state costrette a fermarsi. Alcuni hanno intrapreso la strada della digitalizzazione, perlopiù, chi aveva un negozio fisico ha cercato di spostarlo online creando un e-commerce ed è aumentato l’utilizzo dei social media per rimanere in contatto con i clienti.

Ma quanti hanno preso seriamente la possibilità di integrare il digital marketing al marketing tradizionale anche dopo l’emergenza?

Innanzitutto è doveroso conoscere cosa sono e quali vantaggi offrono questi due modi di fare marketing per le aziende.

Il marketing tradizionale

Il marketing tradizionale è l’insieme delle strategie che mirano al raggiungimento dell’obiettivo dell’azienda. Gli strumenti del marketing tradizionale sono differenti da quelli del marketing digitale. Ancora molto diffusi sono i cartelloni pubblicitari, gli spot televisivi e radiofonici ancor oggi sono rilevanti nonostante l’entrata in scena di computer e smartphone, un po’ meno utilizzati gli opuscoli e i volantini e non dimentichiamo i giornali che qualche decennio fa erano pieni di pubblicità.

I vantaggi del marketing tradizionale:

acquisizione passiva del cliente;

reattività e personalizzazione: le brochure rilasciate ai clienti possono essere conservate e utilizzate in qualsiasi momento e in qualunque luogo;

accessibilità: le pubblicità televisive e radiofoniche raggiungono migliaia di persone in breve tempo e hanno la capacità di creare un ricordo duraturo, basti pensare che quasi tutta la popolazione possiede un televisore;

efficacia dimostrata: il marketing tradizionale è un metodo testato e approvato e ha un buon tasso di successo;

pubblico ampio: arriva anche ai consumatori che non sono online, infatti gli anziani sono un target che difficilmente si riesce ad intercettare sul web.

Il marketing digitale

Oggi abbiamo strategie quasi completamente nuove che le aziende stanno utilizzando per indirizzare i clienti e raggiungere i loro obiettivi. Con un sito web, qualsiasi azienda può avere un punto di partenza per il proprio marketing digitale. Questa è la prima piattaforma che usano per creare consapevolezza della loro esistenza per i potenziali clienti. Altri modi utilizzati includono Social Media Marketing, Direct Email Marketing, Influencer Marketing, e molti altri.

I vantaggi del Digital Marketing:

acquisizione attiva del cliente;

accessibilità: circa 5 miliardi di persone nel mondo hanno accesso a internet e circa 4 miliardi utilizzano i social media;

misurabilità: i risultati delle campagne pubblicitarie sono misurabili, ciò permette di poterle modificare in tempo reale e migliorarle qualora l’obiettivo della campagna non stia andando nel modo sperato;

mirato: il target pubblicitario è più accurato, è possibile scegliere gli utenti che visualizzeranno la pubblicità online in base ai loro comportamenti sul web e i loro interessi così da non risultare invasivo;

convenienza: non costa quasi nulla rispetto al marketing tradizionale, le aziende possono iniziare a utilizzare il marketing digitale con poco budget;

conversazione bilaterale tra l’azienda e gli utenti.

Le due forme di marketing sfruttano diversi canali e molte aziende pensano che il marketing tradizionale e il marketing digitale siano in contrasto. Ma se l’azienda ha il budget per potersi permettere l’utilizzo di entrambe, i risultati saranno enormi. Se una strategia di marketing non funziona bene ci saranno le altre a coprirla. E’ meglio investire in una varietà di strategie in modo da poter massimizzare i guadagni e minimizzare le perdite. Infatti, diversificare le strategie di marketing è ottimo per una crescita a lungo termine.

Tutto questo si può imparare frequentando corsi di scuole specializzate come Digital Coach come il Master in Digital Marketing, ma ora continuiamo a impararne di più con questo articolo.

Come integrare il Digital Marketing al Marketing tradizionale?

Includere i canali digitali sul materiale stampato

Tutto ciò che si utilizza nel marketing tradizionale, brochure, volantini, cataloghi, biglietti da visita, cartelloni pubblicitari devono includere tutti i canali digitali, come i social, il sito web o il blog. Le persone non conoscendo un negozio la prima cosa che fanno è cercarlo sul web, deve essere l’azienda a fornire le informazioni per facilitare l’azione ai potenziali clienti e far sì che siano coerenti in ogni canale online;

2. Combinare la spedizione cartacea e Direct Email Marketing (DEM)

Nel marketing tradizione per la promozione di prodotti, servizi viene utilizzato l’invio tramite servizi postali per brochure, cataloghi, buoni regalo. Nel marketing digitale l’invio di e-mail è più semplice in quanto più veloce ed è possibile raccogliere le e-mail degli utenti interessati e capire quali informazioni vogliono ricevere e quali no per poter creare una newsletter;

3. Includere la call to action negli annunci offline

Grazie agli strumenti offline che l’azienda utilizza può far trasferire il traffico sui canali online attraverso l’invito all’azione. Supponiamo che un’azienda ha deciso di creare uno spot pubblicitario e vuole portare gli ascoltatori nella landing page in modo tale di aumentare la possibilità di acquisto in un momento in cui il compratore è “caldo” quindi interessato a quel prodotto tanto da visitare il sito. Pertanto concludere la pubblicità televisiva o radiofonica inserendo o citando l’URL dell’e-commerce o al sito web che spiega dettagliatamente il prodotto;

4. Pubblicizzare gli eventi locali online

Su Facebook c’è la possibilità di creare un evento, invitare gli amici ed ottenere un riscontro in quanti parteciperanno. Si può sponsorizzare l’evento su qualsiasi altro canale social magari utilizzando degli hashtag specifici e riconoscibili per quell’evento ed essere aiutati dai seguaci stessi a condividere e quindi promuovere ulteriormente l’evento;

5. Indirizzare il traffico online verso il negozio fisico

Non tutti preferiscono l’acquisto online a quello in negozio, per questo bisogna pensare anche ad una strategia di marketing che combini il bisogno nato online ma da consumarsi offline. Per fare ciò è utile creare una campagna in cui il target corrisponde a questo tipo di consumatore. Oppure creare annunci con targeting geografico per sensibilizzare il conducente alla tua posizione fisica;

6. Sponsorizzare i canali digitali sui cartelloni pubblicitari

I cartelloni pubblicitari di grandi dimensioni, posizionati in luoghi strategici e creati in modo intelligente sia dal punto di vista grafico che come formulazione del testo catturano l’attenzione dei passanti;

7. Utilizzare la strategia di follow-up

Dopo aver ottenuto i dati dei clienti grazie all’iscrizione a un corso, a un’area riservata sul sito web o la partecipazione ad un evento online l’azienda può sfruttare questi momenti per fare follow-up e contattarli telefonicamente;

8. Utilizzare i Beacon negli eventi offline

Collocando i Beacon sullo stand ad una fiera o qualsiasi altro evento offline permette di inviare contenuti a chi si trova nelle vicinanze in modo da poter fornire informazioni sui prodotti, raccogliere feedback e distribuire buoni sconto a chi visita il negozio;

9. Includere i codici a barre o QR code sui supporti di stampa

Le persone leggono ancora i giornali e le riviste che possono consumare durante l’attesa del ricevimento di un servizio, un ottima strategia di marketing è quella di inserire il codice a barre che è un sistema che permette l’immediata scansione con la semplice inquadratura del telefonino sul codice e reinderizza su una pagina web specifica;

10. Promuovere il passaparola

Il passaparola funziona molto nel marketing tradizionale, si può sfruttare questa strategia per fare lo stesso con i canali online, quindi far parlare e far sapere dell’esistenza e dell’efficienza degli strumenti digitali dell’azienda. Gli stessi agenti di vendita si impegnano nel dare informazioni su come i clienti possono continuare la loro esperienza di vendita anche online.