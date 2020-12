Obiettivo trasparenza e affidabilità per ZTE sul 5G. L'azienda ha organizzato per il 10 dicembre la Live Conference ‘Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore’. Al tavolo virtuale tutti gli stakeholder per affrontare il tema dal punto di vista tecnologico, politico, economico, scientifico, geopolitico.

Un confronto a 360° per parlare di 5G sotto ogni punto di vista, e avviare così in Italia un tavolo che coinvolga tutti gli stakeholder. E’ questo l’obiettivo di ZTE Italia, che ha organizzato per il 10 dicembre dalle 15,00 la Live Conference sul 5G intitolata ‘Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore’. Un appuntamento da non perdere, con un’agenda ricchissima per sviscerare il tema 5G sotto ogni profilo: tecnologico, politico, economico, scientifico, degli operatori. Ma soprattutto anche geopolitico, grazie all’intervento di scenario del già primo ministro Massimo D’Alema e Presidente della Fondazione Italianieuropei.

Un grande evento. Pensato per discutere e ragionare insieme sul 5G, sul futuro, sullo sviluppo del Paese.

ZTE per la trasparenza

Nell’occasione, ZTE vuole dare la sua massima disponibilità ad intavolare un rapporto chiaro e trasparente con le autorità e tutti gli stakeholder del nostro Paese, all’insegna dell’affidabilità e della trasparenza. L’azienda cinese, fra i principali fornitori globali di apparecchiature di rete, è presente in Italia da 15 anni e ha annunciato nel nostro paese un piano di investimenti da un miliardo in cinque anni.

A maggio 2018 ha inaugurato il suo nuovo Cybersecurity Lab a Roma sulla Laurentina, affidandone la supervisione al CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario delle Telecomunicazioni).

“ZTE è assolutamente aperta al dialogo con le autorità italiane e con tutti gli stakeholder – ha detto a Key4biz Hu Kun, Presidente ZTE Western Europe e Ceo di ZTE Italia – il 5G è una tecnologia rivoluzionaria, contro le fake news è importante il punto di vista della scienza”.

Tutto lo spettro del 5G

I temi che saranno affrontati nel corso della Live Conference coprono tutto lo spettro del tema 5G. Dall’impatto tecnologico rivoluzionario che il nuovo standard avrà a livello globale, alle attese di crescita economica fino alle evidenze scientifiche che accompagnano l’avvento del nuovo standard.

