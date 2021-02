YouTube e canali aziendali, consigli per una corretta presenza online

Vorticidigitali è una rubrica settimanale a cura di @andrea_boscaro promossa da Key4biz e www.thevortex.it. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale a cura dipromossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

YouTube è il secondo motore di ricerca al mondo e questa sua caratteristica, insieme al cambiamento, nel tempo, dell’algoritmo che determina il favore che la piattaforma attribuisce ai diversi video deve invitare le aziende che se ne servono a ripensare la propria presenza online ed i contenuti che caricano.



La pubblicazione di video “pubblicitari” è infatti poco consona al contesto sia perché intercetterà chi l’azienda la conosce già ed è iscritto al suo canale, perdendosi la “parte sommersa” dell’iceberg data da chi è alla ricerca di soluzioni, informazioni, suggestioni.



Come mostrano canali YouTube come quello di Blm, un’azienda che produce macchinari per piegare tubi (argomento apparentemente lontano dalla comunicazione digitale), centinaia di migliaia possono invece essere le visualizzazioni laddove si pensi al proprio contributo come la risposta ad un bisogno e si sia conseguenti con la gestione delle informazioni.

In particolare occorre: