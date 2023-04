Giornata mondiale della proprietà intellettuale 2023, il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni interviene alla conferenza internazionale di Seoul: “Serve una forte cooperazione a livello sovranazionale per tenere il passo della pirateria online”.

World IP Day 2023, l’Agcom a Seoul

Il 26 aprile è stato celebrato il World Intellectual Property day 2023, la Giornata mondiale della proprietà intellettuale e la tutela dei diritti collegati, tra cui il diritto d’autore.

Per quest’anno il tema scelto è “Women and IP: accelerating innovation and creativity”, perché la proprietà intellettuale si presta come argomento chiave attraverso cui evidenziare la necessità di accelerare l’innovazione e la creatività proprio a partire dalla proprietà intellettuale riconducibile alle donne.

Tra i principali eventi c’è stata la conferenza di Seoul (26-27 aprile) sui temi della protezione del copyright nell’ambiente digitale, con l’intervento di Giacomo Lasorella, Presidente dell’dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), al panel dal titolo “WIPO-MCST Regional High-Level Meeting on Copyright Enforcement in the Digital Environment”.

Lasorella (Agcom): “Esigenza di una forte cooperazione sovranazionale nel contrasto alla pirateria”

“Dalla conferenza di Seoul sono emerse, da un lato, la necessità di un continuo aggiornamento degli strumenti di contrasto alla pirateria online, dall’altro, l’esigenza di una forte cooperazione a livello sovranazionale per tenere il passo delle modalità sempre nuove e sempre più sofisticate con le quali avvengono le violazioni del copyright in rete”, ha dichiarato Lasorella.

“La conferenza ha inoltre confermato come l’AGCOM costituisca un modello e un punto di riferimento a livello internazionale per un’efficace e tempestiva tutela dei titolari di diritti di proprietà intellettuale e degli utenti”, ha aggiunto il Presidente dell’Autorità nazionale.

Protezione del copyright in Italia e in Europa

Nell’evento di Seoul, organizzato da WIPO e dal Ministero della Cultura, Sport e Turismo della Repubblica di Corea, Lasorella ha spiegato ai partecipanti provenienti da ogni parte del mondo il contesto normativo e il ruolo dell’AGCOM nella tutela del diritto d’autore online in Italia.

Durante il suo intervento, inoltre, il presidente Agcom ha illustrato i passaggi istituzionali europei e nazionali che, in ragione della sua missione convergente, hanno condotto all’assegnazione all’Autorità delle competenze in tema di protezione del copyright online; ha illustrato i principali risultati raggiunti, richiamando altresì le importanti novità legislative attese a breve in relazione ai poteri di intervento a contrasto dell’offerta illegale di contenuti audiovisivi live, con particolare riferimento alle partite di calcio e alle manifestazioni sportive.

Il WorldIPDay a Roma il 9 maggio

Oltre alla tutela dei diritti collegati alla proprietà intellettuale e al contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata in rete, comunemente (ma erroneamente) definiti di “pirateria online”, l’obiettivo del WIPD 2023 è anche affrontare il problema del divario di genere e delle disparità salariale ad esso collegato.

Nel calendario delle iniziative in programma per la celebrazione della giornata mondiale della proprietà intellettuale, l’Italia verrà rappresentata dall’evento organizzato dalla FAPAV, in collaborazionecon l’Associazione Civita di Roma, il prossimo 9 maggio.

A breve il programma completo dell’appuntamento italiano.