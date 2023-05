L’intervista a Nicola Conversa, regista e sceneggiatore della campagna “We Are Stories”, e Garbriele Boscaino, produttore esecutivo, all’evento italiano dedicato alla celebrazione della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale (#WorldIPday), organizzato dalla FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in collaborazione con l’Associazione CIVITA di Roma, dal titolo “Donne nelle Industrie Audiovisive tra innovazione e creatività”.

Guarda la video intervista