WorldIPDay 2025. 8 maggio a Roma l’evento promosso da FAPAV

Il prossimo 8 maggio a Roma si terrà l’evento italiano dedicato alla celebrazione della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale (#WorldIPday), organizzato dalla FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in collaborazione con l’Associazione CIVITA di Roma.

La musica al centro della Giornata mondiale della proprietà intellettuale 2025: l’8 maggio l’evento FAPAV

Dai ritmi che ci invitano a ballare ai testi che riecheggiano le nostre emozioni, la musica arricchisce ogni aspetto della nostra vita. Una forma universale di espressione creativa che i diritti di proprietà intellettuale proteggono, arricchiscono e sostengono per creare un panorama musicale vibrante e diversificato.

Dal cinema, all’intrattenimento e alla tecnologia, fino alla moda, ai videogiochi e ai beni di consumo, i diritti di proprietà intellettuale rafforzano le connessioni intersettoriali con la musica, consentendo sinergie creative e innovazione in tutti quegli ambiti che alimentano e favoriscono la crescita economica.

Anche quando non ci pensiamo, il ritmo e la musica della proprietà intellettuale sono sempre presenti nelle nostre vite.

L’edizione 2025 della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Day, World IP Day) del prossimo 26 aprile, “IP and music: Feel the beat of IP”, ci invita a esplorare come i diritti di proprietà intellettuale e le politiche di innovazione consentano a creatori, innovatori e imprenditori di portare nuove idee all’industria musicale, tutelando il lavoro di cantautori, compositori, interpreti e tutti coloro che danno forma alla musica che ci emoziona.

In occasione di questa celebrazione, promossa a livello mondiale dalle Nazioni Unite, la FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in collaborazione con l’Associazione Civita hanno organizzato per l’8 maggio prossimo l’evento italiano dal titolo “Feel the Beat! Cuore, passio, coraggio: il ritmo della creatività”, che si terrà presso i locali dell’Associazione Civita a Piazza Venezia a Roma.

L’industria globale della musica

Un’industria della musica che a livello mondiale cresce sempre di più e che chiede maggiori tutele in termini di diritto d’autore e diritti connessi alla proprietà intellettuale, in particolare in un momento storico come questo di grandi cambiamenti tecnologici (vedi l’impatto dell’intelligenza artificiale e altre tecnologie disruptive) e di contrasto alla pirateria digitale che erode ricavi, investimenti e posti di lavoro.

Un mercato ricchissimo quello della musica, come confermato dall’ultimo report di IFPI (International Federation of the Phonographic Industry): nel 2024 i ricavi della music industry a livello globale sono stati pari a 30 miliardi di dollari circa, in crescita del 4,8%.

A dominare è lo streaming online, il modo più utilizzato al mondo di sentire musica (69% dei ricavi) per 752 milioni di utenti che hanno sottoscritto un abbonamento alle piattaforme a pagamento (20 miliardi di dollari di ricavi).

Proprio i diritti hanno garantito ricavi per 3 miliardi di dollari grazie agli eventi live e le dirette TV e online, con un aumento su base annua del 6% (il quarto anno consecutivo di crescita).

Interessante anche il mercato della musica per cinema, Tv pubblicità e videogiochi, che ha generato ricavi per 650 milioni di dollari, in aumento del 6,4% rispetto al 2024, il 2,2% del rotale.

La pirateria digitale nella musica

Riguardo alla pirateria, secondo dati MUSO, società anti-pirateria digitale, i siti di streaming “ripping” hanno rappresentato quasi il 40% della pirateria musicale nel 2021, con un aumento del 33,9% rispetto all’anno precedente.

Gli Stati Uniti sono ancora il più grande mercato della pirateria digitale musicale, rappresentando il 10,6% di tutto il traffico globale. L’ascolto illegale di musica rappresenta l’8,1% della pirateria digitale mondiale.

Secondo l’Institute for Policy Innovation, l’economia statunitense perde 12,5 miliardi di dollari all’anno a causa di questo fenomeno, con una perdita di 71.060 posti di lavoro e un costo economico che è stato stimato in 2,7 miliardi di dollari di guadagni annuali (con l’aggiunta di un danno erariale calcolato in 422 milioni di dollari di entrate fiscali perse ogni anno dal Governo federale e da quelli locali).

