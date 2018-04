Federico Bagnoli Rossi (FAPAV): “Il World IP Day ricorda l’importanza e il ruolo che la Proprietà Intellettuale ricopre nel processo di innovazione, in tutti quegli ambiti in cui questi diritti (copyright, brevetti, marchi) costituiscono un aspetto fondamentale di tutela delle idee”.

“Powering Change: Women in Innovation and Creativity”: questo il tema selezionato da WIPO (World Intellectual Property Organization) per la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale, che si tiene oggi 26 aprile 2018.

Quest’anno il World IP Day celebra la genialità, l’ingegnosità, la curiosità ed il coraggio delle donne che guidano il cambiamento nel nostro mondo plasmando in positivo il futuro comune. Donne che, con le loro intuizioni, invenzioni ed il loro lavoro, contribuiscono a migliorare la vita e la società comune grazie ai loro progressi intrapresi in vari settori: dall’astrofisica alla nanotecnologia, dalla medicina alla robotica.

In occasione dell’evento abbiamo intervistato Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV, al quale abbiamo chiesto di approfondire la nuova edizione promossa a livello mondiale da WIPO.

Key4Biz. Perché è importante celebrare questa giornata?

Federico Bagnoli Rossi. Il World IP Day rappresenta un’occasione per ricordare l’importanza e il ruolo che la Proprietà Intellettuale ricopre nel processo di innovazione, in tutti quegli ambiti in cui questi diritti (copyright, brevetti, marchi) costituiscono un aspetto fondamentale di tutela delle idee e del lavoro di tutti quei professionisti che operano nei vari settori, dalla tecnologia alla cultura.

Key4Biz. Il tema viene scelto ogni anno, cosa pensa del tema scelto da WIPO per il 2018?

Federico Bagnoli Rossi. Penso sia un tema molto rilevante e attuale perché pone l’accento sull’importante lavoro svolto dalle donne in tutto il mondo e in tutti i settori. Senza tralasciare tutti gli ambiti della sfera creativa, dai film alla musica passando per la moda, il design, la danza e la letteratura, le donne stanno re-interpretando la cultura tramite la loro espressione creativa, trasportandoci in nuovi mondi e nuove esperienze, stimolando il dibattito e la riflessione su grandi temi.

Un tema, quindi, molto attuale quello scelto da WIPO che alimenta un cambiamento positivo e che può rappresentare una fonte di ispirazione anche per le nuove generazioni.

Key4Biz. “Powering Change” è una sfida al cambiamento, in che modo è possibile celebrare e valorizzare la creatività e l’innovazione femminile nel mercato attuale del lavoro?

Federico Bagnoli Rossi. Oggi, più che nel passato e seppur con ancora troppe difficoltà, le donne hanno assunto ruoli di leadership nei vari ambiti della società dalla scienza alla tecnologia, le arti e gli affari. I tempi sono maturi per riflettere su come garantire che un numero sempre crescente di donne e ragazze possano avere accesso ai vari settori dell’innovazione e della creatività, consentendo loro di esprimersi grazie al loro talento e alle loro capacità e contribuendo così ad un miglioramento della nostra società sotto vari aspetti.

Key4Biz. Ogni anno vengono organizzati centinaia di eventi in più di 60 paesi che si occupano di affrontare, sotto vari aspetti, il tema proposto. FAPAV nel corso di questi anni ha organizzato una serie di eventi che hanno rappresentato l’Italia nell’ambito di questa manifestazione mondiale. Anche nel 2018 FAPAV promuoverà l’iniziativa?

Federico Bagnoli Rossi. Dopo il successo ottenuto nella precedente edizione, dedicata al rapporto tra innovazione digitale ed audiovisivo, anche quest’anno FAPAV, in collaborazione con Associazione Civita, sta organizzando l’evento italiano del World IP Day per il prossimo 24 maggio con un incontro dal titolo “Powering Change: Donne nell’industria audiovisiva tra innovazione e creatività”, alla presenza, tra gli altri, di Luisa Todini (Presidente Steering Committee Progetto GROW – Generating Real Opportunities for Women della LUISS Business School) e Nicola Maccanico (Segretario Generale Associazione Civita). Il programma definitivo verrà diffuso nelle prossime settimane.