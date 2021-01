Da sabato sera/notte tempo in peggioramento al Nord e regini tirreniche, in estensione alle altre aree del Paese. Attenzione alle piogge forti tra Liguria e Piemonte. Temperature stabili, o in lieve aumento.

Previsioni del tempo per sabato 30 gennaio

AL NORD

Tempo in peggioramento nel corso delle ore diurne al settentrione, con molte nubi al mattino. Al pomeriggio prime precipitazioni tra Piemonte e Liguria. In serata nubifragi e temporali al nord-ovest e piogge sparse altrove. Neve in calo fin verso i 1000 metri.

AL CENTRO

Tempo generalmente asciutto sulle regioni centrali, con cieli poco nuvolosi al mattino. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. In serata precipitazioni in estensione dalla Toscani sui settori Tirrenici, nella notte anche sui restanti settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del tempo stabile al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il meridione. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito, ma senza grosse variazioni. In serata piogge in transito dai settori occidentali, dapprima sulla Sardegna, in estensione alla Campania e alla Sicilia nella notte.

TEMPERATURE

Generalmente stabili nei valori minimi; massime in incremento al settentrione e sui settori Adriatici, stabili o in lieve calo altrove.

Tendenza per domenica 31 gennaio