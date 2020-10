FAPAV – Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali ha presentato, in stretta collaborazione con MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, il webinar “Dopo il lockdown: ripartire insieme dalla legalità”.

FAPAV – Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali ha presentato oggi, in stretta collaborazione con MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, il webinar “Dopo il lockdown: ripartire insieme dalla legalità”.

Dopo i mesi difficili del lockdown e nella fase attuale di ripartenza dell’industria audiovisiva, la tutela dei contenuti, le attività di contrasto agli illeciti e la promozione del mercato legale risultano ancora più determinanti nell’ottica di sostenere e affiancare le aziende e l’intero comparto.

Dalle più recenti operazioni di successo di enforcement condotte negli ultimi mesi da Forze dell’Ordine e Magistratura, alle azioni amministrative e alle iniziative istituzionali e in campo legislativo, passando per la necessità di introdurre nuove regole innovative a tutela delle opere, numerosi esperti si confronteranno sul tema e sulle priorità fondamentali che dovranno essere messe in campo a sostegno del settore anche per i prossimi mesi di emergenza sanitaria.

Programma

Saluti Istituzionali

Giacomo Lasorella, Presidente Agcom

Introducono

Federico Bagnoli Rossi , Segretario Generale FAPAV

, Segretario Generale FAPAV Lucia Milazzotto, Direttore MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo

Keynote Speech

Stan McCoy, Presidente Motion Picture Association EMEA

Modera

Marco Spagnoli, Giornalista e Responsabile MIA Doc

Intervengono

Laura Collini , Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia

, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia Francesco Grandinetti , General Manager The Space Cinema

, General Manager The Space Cinema Fabrizio Ioli , Senior Vice President Home Entertainment & Consumer Product Warner Bros. Ent. Italia

, Senior Vice President Home Entertainment & Consumer Product Warner Bros. Ent. Italia Giampaolo Letta , Vice Presidente e AD Medusa

, Vice Presidente e AD Medusa Massimo Lia , Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia

, Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia Antonio Medici , Ceo Bim Distribuzione

, Ceo Bim Distribuzione Davide Novelli , Presidente Cinetel e Distribution Director Vision Distribution

, Presidente Cinetel e Distribution Director Vision Distribution Giorgio Tacchia, Ceo & Founder Chili

Il Webinar FAPAV/MIA