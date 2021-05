Nuova iniziativa annunciata da FAPAV per promuovere e proteggere l’industria dei contenuti, a partire dalle storie dei più giovani, che rappresentano il futuro del settore.

Annunciata dalla FAPAV, Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, una nuova iniziativa di comunicazione intitolata “We are stories” e interamente dedicata alla promozione e la tutela dell’industria cinematografica e audiovisiva.

“La fase di ripartenza deve essere contraddistinta dalla massima consapevolezza di quanto sia centrale e decisivo operare in un contesto di legalità e rispetto delle regole”, ha dichiarato il Segretario Generale della FAPAV, Federico Bagnoli Rossi.

“La campagna We are stories nasce anche dall’esigenza di dare voce alle emozioni dei giovani creativi che in questi mesi hanno continuato a sognare e dare sfogo alla propria immaginazione”, ha aggiunto il Segretario Generale.

La campagna “We are stories” sarà lanciata dopo l’estate a sostegno di tutta la filiera audiovisiva nella fase di ripartenza. Obiettivo centrale è promuovere il valore dell’industria culturale e la necessità di tutelarla attraverso le storie di giovani protagonisti che rappresentano il futuro di questo settore.