Via libera dal Cobul per l’attivazione dei voucher alle famiglie e alle imprese destinati all’acquisto scontato di pc e servizi internet a banda ultralarga. Il buono da 500 euro si potrà ottenere in base all’Isee e si deve fare domanda direttamente all’operatore accreditato presso Infratel.

Dal prossimo lunedì, 9 novembre, si potranno iniziare ad utilizzare i voucher per internet e pc.

Le famiglie con un indicatore economico (Isee) non superiore ai 20 mila euro potranno spendere fino a 500 euro di buono per una connessione internet veloce e per dotarsi di personal computer e tablet di nuova generazione.

È quanto annunciato dal Comitato Banda ultra larga (Cobul), presieduto dalla Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano.

Buono alle famiglie per internet e pc

Il buono è sfruttabile sotto forma di sconto sul prezzo di vendita del dispositivo e sul prezzo della connessione a internet in banda ultralarga.

Le risorse a disposizione per i voucher alle famiglie sono pari a 204 milioni di euro circa.

Il piano voucher sarà attivo per 12 mesi e comunque fino all’esaurimento delle risorse in dotazione.

Questa prima fase di erogazione del bonus è parte di un progetto più ampio, si legge nel comunicato ufficiale, che prevede anche per le famiglie con reddito Isee inferiore a 50.000 euro e per le micro, piccole e medie imprese la possibilità di usufruire di voucher per la connessione veloce a internet.

Voucher alle imprese

Per i voucher alle imprese è stata prevista la cifra di 515 milioni di euro la cui assegnazione avverrà attraverso un incentivo graduale in base alla qualità della connettività.

Il Cobul ha infine deliberato di attribuire un voucher che va da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro, a seconda la velocità della connessione.

Come si utilizza il buono

Per utilizzare lo sconto basterà fare richiesta all’operatore, che nel frattempo si è registrato e autenticato sul sito Infratel, accompagnata dai documenti necessari (carta di identità e Isee).

L’operatore stesso provvederà a fornire il richiedente di connettività e computer, starà poi a Infratel, entro 60 giorni, provvedere a rimborsarlo.