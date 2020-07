Voucher Banda ultralarga, avviata consultazione pubblica

C’è tempo fino al 7 settembre per inviare osservazioni sul piano voucher per la promozione della banda ultralarga.

Su incarico del Mise è stato pubblicato sul sito di Infratel nella sezione dedicata alle Consultazioni, l’avviso di consultazione pubblica, ai sensi del paragrafo 64 e 78, lettera b) degli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, riguardante la seconda fase del “Piano voucher”, come stabilito dal Comitato Banda Ultralarga lo scorso 5 maggio 2020.



L’obiettivo della misura è quello di promuovere e incentivare la domanda di servizi di connettività a banda ultralarga in tutte le aree del Paese, per ampliare il numero di famiglie e di imprese che usufruiscono di servizi digitali utilizzando reti ad alta velocità ad almeno 30 Mbit/s per la connettività in banda ultralarga di famiglie con ISEE fino a 50.000 euro e imprese, in linea con la Strategia Italiana per la banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo economico.



All’esito della consultazione pubblica il piano di intervento in esame sarà notificato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE per poi essere disciplinato da un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

I soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni, entro il 7 settembre 2020 alle ore 13, all’indirizzo e-mail voucher@infratelitalia.it.