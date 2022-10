“Voi Lo Sapevate?”. A Roma lo spettacolo di Massimiliano Dona. Replica il 7 novembre a Milano

Si è tenuto a Roma nella cornice del Teatro Sala Umberto lo spettacolo “Voi lo sapevate? Dal supermercato al Metaverso”. Il racconto, ironico e sagace, ha avuto un autore ed interprete eccezionale quanto inconsueto: Massimiliano Dona, Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Lo spettacolo pone al centro dell’attenzione il consumatore, le dinamiche di acquisto e il cambiamento di relazioni con il venditore, innanzitutto il supermercato. Ma non manca di aprire uno squarcio importante sul futuro delle modalità di acquisto, evidenziando “…trappole, trucchi e falsi miti che circondano il nostro quotidiano fatto di acquisti e spese talvolta irrazionali”.

Lo abbiamo intervistato per scoprire qualcosa di più sul posizionamento dei prodotti, sulla “giungla delle promozioni”, la dimensione di scritte e confezioni che si riducono sempre di più, ma anche la scelta della musica, delle luci e dei carrelli, e di come tutto questo incida sull’esperienza del consumatore. Uno spettacolo per scoprire le regole palesi e nascoste di ogni acquisto, anche e innanzitutto a…nostra insaputa.

Ora attesa per la replica milanese del 7 novembre.