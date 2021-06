Quando pensiamo a beni e servizi destinati ai consumatori, siamo soliti immaginare una realtà caratterizzata da costante innovazione: da un lato il continuous improvement delle imprese più ispirate, dall’altro, l’incessante adozione da parte del consumatore di prodotti sempre nuovi e sorprendenti. Alcuni di questi beni di consumo -effettivamente- hanno successo e cominciano a “vivere” accanto a noi, nelle nostre case, nella nostra auto, persino addosso al consumatore (e non pensiamo solo ai cosiddetti “prodotti indossabili”, ma anche a tutto quell’universo di servizi che viaggiano nella tasca dove conserviamo il nostro smartphone).

“Ho sempre pensato che la nostra epoca sia caratterizzata proprio da questa marcata coesistenza (vorrei dire convivenza) tra prodotti e consumatori e che proprio a questa relazione “intima” si debba -almeno in buona misura- l’accelerazione dell’innovazione che è sotto i nostri occhi negli ultimi decenni”. Usa queste parole Massimiliano Dona, presidente di Consumatori.it per presentare il podcast appena lanciato insieme a Storielibere.fm: una serie destinata a raccontare la relazione tra persone e modernità, per questo intestata all’ “Innovazione Quotidiana”.

E’ il secondo show che Consumatori.it lancia in questo 2021, dopo il successo della collana “Nessun Problema”: la serie di brevi tutorial (8/9 minuti) con i consigli su come risolvere le beghe che ci capitano tutti i giorni, dal cambio dell’operatore di telefonia, al problema con la consegna di un acquisto online, all’acquisto dell’auto di seconda mano, fino ai conguagli di acqua, luce e gas!

“Il taglio di ‘Innovazione Quotidiana’, però è del tutto diverso”, come ci racconta Massimiliano Dona, ideatore del progetto e voce del podcast insieme a Matteo Grandi, giornalista e autore esperto di tematiche tecnologiche (ha scritto “Far Web. Odio, bufale, bullismo. Il lato oscuro dei social”). “Abbiamo deciso di coinvolgere alcune imprese per raccontare come le piccole e grandi innovazioni del nostro tempo, siano il frutto di una nuova interazione tra imprese e consumatori”, prosegue l’avvocato Dona che aggiunge: “viviamo nell’epoca dell’ascolto aumentato, un nuovo paradigma che consente la co-creazione di beni e servizi che nascono dalle necessità dei consumatori, vengono progettati con essi, abilitando in qualche caso nuove aspettative, ma sempre in sintonia tra chi produce e chi consuma”.

“Se ci guardiamo indietro – spiega Dona- la nostra organizzazione nasce in un tempo lontanissimo, a metà del secolo scorso, proprio nel bel mezzo di quel boom industriale caratterizzato dal moltiplicarsi dei prodotti a disposizione dei consumatori: è in quella stagione che nascevano le marche e le prime forme di comunicazione pubblicitaria! Un’epoca nella quale (siamo soliti dimenticarlo) assistiamo al lancio di un gran numero di prodotti che poi, spesso inspiegabilmente, sparivano in fretta perché non hanno ottenuto il previsto successo”.

I sociologi dei consumi hanno spiegato le ragioni di questa “precoce mortalità delle innovazioni con l’eccessiva capacità di produrre novità rispetto alle possibilità presenti nel sistema sociale di accettarle”. Insomma, a quell’epoca non sempre le imprese erano in grado di tradurre le innovazioni in forme accettabili da parte dei consumatori. E d’altro canto, questi ultimi non erano sempre disponibili ad accettare le innovazioni che venivano lanciate. “Al giorno d’oggi – secondo Massimiliano Dona- siamo davanti a un customer che non è più disposto a manifestare un incondizionato favore verso tutto ciò che è nuovo, ma che, per considerare tale un’innovazione, deve viverla come realmente innovativa”.

E’ questo il contesto descritto negli episodi di “Innovazione Quotidiana”, il podcast di Consumatori.it per orientarsi fra i grandi progressi di un mondo che guarda al futuro, dove si raccontano storie di sfide e cambiamenti che accadono quando meno te l’aspetti, cioè nella tua vita di tutti i giorni. Se siete pronti per questo viaggio avanti e indietro nel tempo, non dovete far altro che lasciarvi accompagnare dai protagonisti delle nostre storie che sono qui a ricordaci, ancora una volta, che quello che succederà domani è strettamente connesso a quel che è accaduto ieri.